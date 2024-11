Ein Wiedersehen gehört zu den Besonderheiten des ATP-Finalturniers. Normalerweise kann man sich bei einem Tennisturnier nur einmal begegnen, nicht aber in Turin, dafür sorgt das Format mit einer Gruppenphase. Kevin Krawietz und Tim Pütz sahen sich daher am Sonntag zum zweiten Mal innerhalb einer Woche dem besten Tennis -Doppel der Welt gegenüber – und machten einfach da weiter, wo sie bei der ersten Begegnung aufgehört hatten: Mit 7:6 (5) und 7:6 (6) gewannen sie zum Jahresende bei den ATP-Finals den größten Titel ihrer gemeinsamen Karriere.

Die ganze Woche über hatte sich schon angedeutet, dass die Deutschen in überraschend guter Form nach Turin gereist waren – womit nicht zwingend zu rechnen gewesen war. Pütz hatte noch mit den Restfolgen eines Muskelfaserrisses in der Wade zu kämpfen, „vor drei Wochen konnte ich nicht einmal richtig laufen“, sagte er nach dem Finale. Mit einem Zweisatz-Sieg gegen die an Nummer eins gesetzten Marcelo Arevalo und Mate Pavic starteten Krawietz/Pütz dann allerdings aufsehenerregend gut in das Turnier. gegen das Duo, das die beiden schon das ganze Jahr über beschäftigt. Bei drei der vier Grand Slams war es zu Duellen mit Arevalo aus El Salvador und Pavic aus Kroatien gekommen, mit einer gemischten Bilanz. Diesmal sollte es der Auftakt zu mehr werden.

Auch wenn die Setzliste sie nur an Nummer acht führte, erarbeiteten sich Krawietz und Pütz in Turin schnell einen Status als Geheimfavoriten. Das italienische Doppel Vavassori/Bolelli etwa war in zwei Sätzen weitgehend chancenlos, nur im dritten Match der Gruppenphase gegen Ebden/Bopanna mussten sich die beiden Deutschen geschlagen geben, waren allerdings ohnehin schon für das Halbfinale qualifiziert. In dem besiegten sie knapp das australische Duo Thompson/Purcell und machten den Weg frei für erneutes Duell mit den besten der Welt. Überhaupt war es das erste Mal, dass zwei Deutsche den Weg ins Finale zum Jahresende fanden.

In einem hochklassigen Match war es am Sonntag dann einmal mehr die Stärke bei eigenem Aufschlag, die auf beiden Seiten hervorstach. Den ersten Satz gewannen Krawietz/Pütz mit einem Punkt Unterschied, im zweiten zeigte keiner der vier Spieler Schwächen – erneut musste der Tiebreak entscheiden, in dem beide unter Druck weniger Fehler und erneut einen entscheidenden Punkt mehr machten. „Es ist unser dritter Titel, nach zwei in Deutschland jetzt auch hier. Ich finde, das ist eines der besten Events auf der Tour“, sagte Krawietz, der mit Andreas Mies bereits zwei Grand-Slam-Titel bei den Frenh Open geholt hatte. „Bier und Wein“ kündigte er für den Abend an – und gab dann noch den Ton für die kommenden Tage angab: „Eine Woche noch, dann ist Off-Season.“

Der Schlusspunkt der Saison waren die ATP-Finals für das Doppel-Duo noch nicht: Krawietz und Pütz reisen nun für Deutschland zum Davis Cup nach Malaga, wo am Mittwoch das kanadische Team zum Duell bereitsteht. Alexander Zverev wird dort als bester Deutscher Einzelspieler fehlen, umso mehr Bedeutung kommt dem Doppelteam namens Krapütz zu, das Turin in bester Form verlassen wird.