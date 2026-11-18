Die Köstlichkeiten der piemontesischen Küche sind so berühmt, dass in jedem Jahr im Herbst zahlreiche Reisegruppen nach Turin und Umgebung kommen, um Vitello tonnato, Bollito misto oder Pasta mit weißen Trüffeln aus Alba zu essen. Höchst fragwürdig war es in diesem Zusammenhang, weshalb Alexander Zverev schon vor dem Beginn des ATP-Finalturniers seinen Erfolg gefährdete, indem er bei einem Turiner Lieferdienst Sushi bestellte. Dies endete in einer schlaflosen Nacht von Samstag auf Sonntag, erzählte Zverev in den Tagen darauf. Als sich immerhin schon herausgestellt hatte, dass ihn schlechtes Sushi derzeit genauso wenig gefährden kann wie seine Gegner auf dem Court.

Weder der Spanier Rafael Jódar am Sonntagnachmittag, noch der US-Amerikaner Ben Shelton am Dienstagabend stellten Zverev vor ernsthafte Probleme: Den einen schlug er 6:4, 6:4, den anderen 6:2, 7:6. Und weil in Turin kein ganz normales Tennisturnier stattfindet, sondern die besten Spieler der Saison in zwei Vierergruppen eingeteilt werden, steht Zverev schon sehr früh in der Woche als erster Halbfinalist fest: Seine dritte Partie am Donnerstag gegen den Franzosen Arthur Fils ist lediglich für die Platzierung innerhalb seiner Gruppe interessant. Erst am Samstag steht die nächste Partie von großer Bedeutung an, der Gegner ist noch unklar.

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Zverev wird beim Finalturnier der Saison unter die besten vier zurückkehren: 2024 hatte er in Turin zuletzt im Halbfinale gestanden. Im vergangenen Jahr hingegen war er nach Niederlagen gegen Jannik Sinner und Félix Auger-Aliassime noch missmutig abgereist und hatte seine von Verletzungen geprägte Saison damals einen „Albtraum“ genannt – aus dem er dann im Verlauf der vergangenen zwölf Monate aufgewacht ist.

Mit einer Ehrung nach der anderen wird der nun zweimalige Grand-Slam-Sieger Zverev derzeit überschüttet. Schon vor einigen Wochen begannen die Zeremonien, als er sich rechnerisch den Platz als Nummer eins der Weltrangliste sicherte. Darauf folgte eine offizielle Auszeichnung in Paris, eine Gala am vergangenen Freitag in Turin und schließlich – am Montag dieser Woche – auch noch die Übergabe des Pokals für die Nummer eins am Jahresende. Ein Titel, der Zverev sehr viel bedeutet, wie er im Interview bei Sky sagte: „Das ist eine Trophäe, die so wenige Menschen in den Händen gehabt haben“, weshalb sie „irgendwie sogar noch besonderer als ein Grand Slam“ sei. Die ganze Familie kam in Turin am Montag zusammen, samt der aus Russland angereisten Oma Natalia und den drei Hunden. Zverevs Vater wurde bei der Foto-Zeremonie ein weiteres Mal in diesem Jahr von seinen Gefühlen übermannt und musste seine Tränen verbergen.

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Zverev selbst war so glücklich über seine Auszeichnung, dass er vor laufender Kamera sogar eine Art Entgegenkommen in Richtung seines Kritikers Boris Becker signalisierte: „Wenn er auf mich zukommt, dann sehe ich ihn super gerne“, sagte Zverev: „Ich möchte ihn auch gerne mal fragen, warum er das Ganze angefangen hat mit so komischen Themen.“ Becker hatte Zverev zuletzt im Spiegel mangelhafte Kommunikation vorgeworfen sowie fehlende politische Stellungnahmen des gebürtigen Hamburgers, dessen Eltern aus Russland stammen, zum Krieg in der Ukraine. Zverev hatte daraufhin geantwortet: „Ich glaube, dass er wie immer relativ viel Blödsinn erzählt.“

All diese Debatten und Auszeichnungen allerdings hinterließen Spuren, wie Zverev nach seinem Match am Dienstagabend zugab: „In den letzten paar Wochen habe ich sehr, sehr viel Energie verloren, weil ich viele große Ziele hatte und einige davon erreicht habe in diesem Jahr. Da geht schon ein bisschen das Adrenalin aus dem Körper“, sagte der 29-Jährige: „Hier ist es eines der größten Turniere, da bist du wieder voll da.“

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Die Spiele in Turin dominierte Zverev bislang über seinen Aufschlag auf dem schnellen Belag, sowohl gegen Jódar als auch gegen Shelton gelangen ihm bemerkenswerte Werte: Gegen den Spanier kamen 84 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld, in 86 Prozent der Fälle machte Zverev in der Folge den Punkt. Gegen Shelton verlor Zverev bei eigenem Aufschlag überhaupt nur zehn Punkte, einmal servierte er 25 Punkte in Serie. „Vor allem der erste Satz war sehr nahe an der Perfektion, ich bin sehr zufrieden mit meinem Level“, sagte Zverev, der besonders dem US-Amerikaner zunehmend eine Qual ist: Seine Bilanz gegen Shelton, die Nummer vier der Weltrangliste, liegt bei sieben zu null.

Beim Finalturnier konnte Zverev damit auch seine Bilanz gegen Top-Ten-Spieler verbessern, die ihm in den vergangenen Wochen von seinen Kritikern noch vorgehalten worden war: 3:9 hatte diese gelautet, was manche als unwürdig für eine Nummer eins der Weltrangliste erachteten. Wobei Zverev in Turin vorrechnete, dass von seinen neun Niederlagen sechs gegen Jannik Sinner erfolgt waren („Können wir den rausnehmen? Der ist ein Roboter.“) und eine gegen Carlos Alcaraz. Gegen die offiziell besten Spieler des Jahres, die er gerade in Turin trifft, sagte Zverev, könne er hingegen eine 6:2-Siegbilanz vorweisen. Spätestens mit den Siegen gegen Jódar und Shelton hatte sich auch dieses Thema erledigt.

Bleibt die Frage, ob Zverev das erfolgreichste Jahr seiner Karriere mit seinem dritten Titel bei den ATP Finals beenden kann. Und ob er diese Turiner Woche ohne weitere kulinarische Unfälle übersteht.