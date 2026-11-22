Das Ende der Tennissaison leitete Andrea Bocelli ein. Sein bekanntestes Lied, „Con te partiro“ wird besonders in Italien gerne gesungen, wenn es Zeit wird, Abschied zu nehmen. Also sang Bocelli vom Abschied und dann auch noch von den Brüdern Italiens: Zur Ehre der Gastgebernation wurde auch die Landeshymne vorgetragen, was in den vergangenen Jahren in der Inalpi Arena in der Hauptstadt des Piemont stets für besondere Begeisterung gesorgt hatte. Frenetisch hatte das Turiner Publikum damals seinen Volkshelden Jannik Sinner bejubelt, der in der Folge 2024 und 2025 auch den Titel beim Finalturnier gewonnen hatte, in überragender Manier mit viel Distanz zum Rest der teilweise bemitleidenswerten Konkurrenz.