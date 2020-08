Atletico Madrid trifft am 13. August in Lissabon im Viertelfinale der Champions League auf RB Leipzig - oder doch nicht wegen Corona?

Von Javier Cáceres, Lissabon

Die Zeiten, zu denen Atlético Madrid "El Pupas" genannt wurde, sie galten als vergangen. "Pupas" ist ein Fantasiewort, abgeleitet vom lautmalerischen Begriff "pupa", das Kinder lernen, wenn sie sich stoßen: "Aua!" Und es war in aller Munde, nachdem Georg Schwarzenbeck im Landesmeisterfinale von 1974 von Brüssel gegen Atlético Madrid traf. In der letzten Sekunde der Verlängerung. Aus einer Distanz, die in der Erinnerung der Fans von Atlético Jahr für Jahr immer länger wird. "Pupas", das heißt seither so viel wie: Irgendwas ist immer bei Atlético.

Dreizehn Mal hat der Nachbar Real Madrid die wichtigste Vereinstrophäe des europäischen Fußballs gewonnen, das schmerzt schon lange. Letztmals erreichte Atlético das Champions-League-Finale 2016, und verlor in Mailand tragisch nach Elfmeterschießen - gegen Real Madrid. Jetzt schien die Gelegenheit auf den Titel günstig wie nie. Die einzigen Teams, die in der 2011/12 begonnenen Amtszeit von Trainer Diego Simeone jemals in der Champions League gegen Atlético gewonnen haben, Juventus Turin und eben Real Madrid, sind ausgeschieden.

Man hatte im Achtelfinale den FC Liverpool aus dem Wettbewerb geworfen, gegen alle Prognosen. Der Weg zum Champions-League-Titel wurde danach wegen Corona verkürzt: alle verbleibenden Runden werden in Lissabon bis zum Finale am 23. August ohne Rückspiel ausgetragen. Und dann war da noch die Auslosung, die besagte, dass man auf dem Weg ins Endspiel nur auf Teams treffen würde, die das Turnier noch nie gewonnen haben, am Donnerstag steht das Spiel gegen RB Leipzig an. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann bereitet sich seit Samstag auf das Duell vor, man logiert in Estoril nahe Lissabon.

Seit Sonntagabend sieht alles wieder ganz anders aus. Denn Atlético teilte mit, dass zwei Personen aus dem Kreis derer, die nach Lissabon fahren sollten, positiv auf Corona getestet wurden. Dem Vernehmen nach verläuft die Krankheit bisher asymptomatisch. Nach Angaben der Zeitung Marca handelt es sich um zwei Profis, die ersten Namen kursieren, wurden aber nicht bestätigt. Sollte es sich tatsächlich um Fußballer handeln, könnten diese am Donnerstag nicht aufgeboten werden. El Pupas? El Pupas.

In einer Mitteilung des Klubs hieß es, dass alle 93 Personen getestet worden waren, die nach Lissabon reisen sollten. Die Betroffenen seien sofort in häusliche Quarantäne geschickt und die europäische Fußball-Union (UEFA) als Ausrichter und die Gesundheitsbehörden in der spanischen Heimat und in Portugal benachrichtigt worden. Noch am Sonntag wurden die ersten Nachtests veranlasst, am Montag sollten weitere folgen.

Klar war da schon, dass die Abläufe der Vorbereitung auf das Turnier massiv tangiert waren. Die für Montagabend vorgesehene Abreise wurde verschoben, Trainingspläne wurden verändert, ursprünglich wollte Atlético in der Sportstadt von Benfica Lissabon übernachten und dort am Dienstag erstmals trainieren. Das aber ist nur die Logistik, Madrid und Lissabon sind nicht weit entfernt. Sollte es sich bewahrheiten, dass es sich bei den Infizierten um zwei Fußballer handelt, und sich die Tests bestätigen sollten, dürfte die Psychose nicht gerade klein sein. Auch wenn vor Wochen schon bei fast zehn Spielern Antikörpertest positiv gewesen sei sollen.