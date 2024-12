In den sozialen Medien wenden sich zahlreiche Athletinnen und Athleten direkt an den Weltverbandspräsidenten Johan Eliasch. Insgesamt sind es 71 Unterschriften unter einem Brief, der eine neue Eskalationsstufe darstellt.

Von Felix Haselsteiner und Johannes Knuth

Am Mittwochabend wurden neue Plattformen aktiviert. Mikaela Shiffrin, Aleksander Aamodt-Kilde, Linus Strasser, sie alle und viele weitere teilten auf ihren Profilen in den sozialen Medien einen zweiten Brief an den Fis-Präsidenten Johan Eliasch, in dem die Athletinnen und Athleten das Vorgehen des Weltverbandschefs im Umgang mit dem möglichen Investor CVC kritisieren – und Verbesserungen im Umgang miteinander fordern. Im höflichen, aber bestimmten Ton, an Eliasch gerichtet. Und in kürzeren Worten, in einem zweiten Slide, erklärt für ihre Anhängerschaft: „Wir tun nicht so, als wüssten wir alles. Wir bitten schlichtweg um mehr Transparenz und Rücksichtnahme auf unsere Stimmen und die Angebote, die auf dem Tisch liegen, die die Zukunft unseres Sports betreffen.“