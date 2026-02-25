Keine fünf Minuten dauerte es, dann hatte dieses Fußballspiel sich die Hoheit über seine Nebenschauplätze zurückerobert. Und sollte sie für 97 hoch spannende Minuten behalten. In den vergangenen Tagen, im Vorfeld dieses Playoff-Rückspiels zwischen Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund war es um alles Mögliche gegangen: Die Dortmunder Kern-Anhängerschaft etwa blieb dem Auswärtsspiel aufgrund angeblich unverhältnismäßig strenger Polizeimaßnahmen fern. Und auf der sogenannten Chefetage stritten sich die Verantwortlichen über einen Jahre zurückliegenden Transfer eines Jugendspielers so sehr, dass Atalanta keine Einladung zum traditionellen Dinner am Vorabend einer Champions-League-Partie aussprach.