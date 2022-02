Reiner Maurer kennt das Gefühl, als Cheftrainer am Spielfeldrand zu stehen - aus seiner Zeit beim TSV 1860 München, in Griechenland und bei Türkgücü. Trotzdem erwartet den erfahrenen Fußballlehrer am Samstag (15.30 Uhr) beim Heimspiel des FC Augsburg gegen den SC Freiburg eine Premiere: Für Maurer ist es drei Tage nach seinem 62. Geburtstag das Bundesligadebüt als Chefcoach. Der Co-Trainer vertritt Markus Weinzierl, der sich wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in Quarantäne befindet. Um den Schlaf bringt Maurer der Ausnahmezustand aber nicht. "Für mich hat sich gar nichts geändert", sagte er in der Pressekonferenz vor dem Spiel, in der er seinen Chef Weinzierl schon mal vertreten durfte. "Ich sitze jetzt hier und habe auch nach dem Spiel wieder das Vergnügen", sagte Maurer.

Maurer ist seit über 25 Jahren Trainer. In 118 Zweitligaspielen agierte er als Chef beim TSV 1860. Ein Rumpelstilzchen am Spielfeldrand ist der Allgäuer nicht. "Ich werde ganz normal wie immer dasitzen", kündigte er gelassen an. "Ich sehe mich gar nicht in der Verantwortung. Jeder hat seine Aufgaben im Team." Damit meinte er auch die weiteren Co-Trainer Tobias Zellner und Jonas Scheuermann. Gemeinsam mit Weinzierl bereitet das Assistenten-Trio das Freiburg-Match in "sehr langen Videositzungen" vor, so Maurer.

Ein erfolgreiches Chef-Debüt wäre gut für ihn, aber noch mehr für den FCA. Schließlich geht es darum, sich von Relegationsplatz 16 nach oben zu kämpfen. "Wir brauchen die drei Punkte dringender als Freiburg", argumentierte Maurer. Offensivakteur Michael Gregoritsch beschrieb die Bedeutung des Spiels und die Herangehensweise etwas emotionaler: "Der Rasen muss brennen, wie zuletzt gegen Union Berlin." Der Österreicher erinnerte an das 2:0 im letzten Heimspiel. Die Spiele in der Augsburger Arena, mit endlich wieder mehr Fans im Rücken, sollen die Augsburger Trumpfkarte im Kampf um ein zwölftes Erstligajahr sein. "Wir sind die einzige Mannschaft, die noch sieben Heimspiele hat", betonte Maurer. Von den letzten fünf vor Publikum wurde keines verloren (vier Siege, ein Remis). Jetzt stehen gleich zwei Heimspiele am Stück an, gegen Freiburg und gegen Dortmund. Im eigenen Stadion hat der FCA in der Bundesliga gegen die Freiburger noch nie verloren. Deren Coach Christian Streich weiß um diese Statistik und sagte: "Es ist immer schwer in Augsburg. Sie sind nie aus der Bundesliga abgestiegen, sind auch aus schwierigen Phasen rausgekommen." Darauf vertraut auch Maurer: "Wir sind es beim FCA gewohnt, auf den gefährdeten Plätzen zu stehen."