Die palästinensischen Nationalspieler Mahmoud Wadi, Alexis Norambuena und Nathmi Albadawi (von links), hier beim letzten Asien-Cup 2019 in Dubai.

Während die Zustände in der Heimat grauenvoll sind, tritt Palästinas Nationalelf bei der Asienmeisterschaft in Katar an. Viele Spieler trauern um Angehörige und Freunde - und sollen jetzt erfolgreich Fußball spielen.