"Mourinho hat es vollbracht", er allein: Im vergangenen Jahr feierte der Wundertätige mit AS Rom den Gewinn der Conference League. In Budapest wollen sie nun die Europa League erobern.

Ein schlitzohriger Populist, ein Herrscher über die Herzen: Wie der Chefverführer José Mourinho AS Rom zum zweiten Mal binnen zwei Jahren in ein europäisches Finale geführt hat - diesmal in der Europa League, gegen den FC Sevilla in Budapest.

Von Oliver Meiler, Rom

Er oder das Nichts. Das sind die Kategorien. "Mou" oder morte.

Wenn man die unbedingt metaphysische Beziehung der wohl etwa zwei Millionen Romanisti zu José Mourinho verstehen will, bietet es sich an, mal ein paar Stunden römisches Lokalradio zu hören. Zum Beispiel den Sender "Radio Radio", 104.5 FM, er läuft in jedem Taxi, in den Bars, garantiert auch in vielen Büros, sie reden da fast nur von Fußball. Und eigentlich nur von der AS Roma, der "Maggica", der Zauberhaften. Und von "Mou", ihrem Trainer. Okay, manchmal reden sie auch von Lazio Rom, aber das ist ein Minderheitenprogramm in der Stadt.

Wer mag, ruft im Studio an. Das wollen alle. "Salve, sono Lorenzo." - "Hallo, ich bin Francesco aus Latina." Und sie tragen da ihre hausgemachten Meinungen mit der Gravitas von Staatsadressen ans Volk vor. Es ist herrlich grotesk und wahnsinnig ernst. Müsste man aus diesem Fluss von Banalitäten und kleinen Geistesblitzen die Essenz pressen, eine nur aus Tausenden Stunden "Calcio parlato", gesprochenem Fußball, dann ist es diese hier: José Mourinho, 60 Jahre alt, aus Setúbal in Portugal, hat Rom und seine Roma in zwei Jahren in eine andere Dimension geschossen. Dahin, wo sie noch nie war: in den Orbit europäischer Prominenz. Sieg in der Conference League 2022, Finalist in der Europa League 2023 an diesem Mittwoch (21 Uhr, RTL).

Er allein. Wie? Völlig egal!

In Leverkusen mögen sie sich noch immer ärgern darüber, wie defensiv der große Trainer im Rückspiel des Halbfinales spielen ließ, um das 1:0 aus dem Hinspiel über die Runden zu retten, wie bollwerkhaft, wie destruktiv, wie zeitschindend auch: ein Schuss neben das Tor und sonst nichts. Doch in Rom wurde er genau dafür gefeiert, für die, wie es hieß, meisterhafte Dekonstruktion des gegnerischen Sturms, für das wunderbare Spiel ganz ohne Spiel und fast ohne Ball, für dieses Traktat in Abwehrwissenschaften. Ästhetik gilt hier als nachrangig, im Zweifelsfall gar als manieriert. Aus der Ferne ertönt dazu der zynische Sinnspruch aus dem "Principe" von Niccolò Machiavelli: "Der Zweck heiligt die Mittel." Immer. Und das Ziel war nun einmal, Rom aus seiner fußballerischen Provinzialität zu befreien - egal, wie.

Dafür, und sei es nur dafür, ist Mourinho schon eine Lichtfigur in der Historie dieses Vereins. "Alle haben versucht, die Roma über die Ringstraße hinauszutragen", schreibt der Corriere dello Sport, das Sportblatt der Stadt. Jenseits des Grande Raccordo Anulare also, der Rom in einer 68 Kilometer langen Autobahnschlaufe umkreist und ein bisschen erdrosselt. "Mourinho hat es vollbracht." Aus der Provinz ins Licht.

Nun aber droht, dass er den Verein tatsächlich in diesem Sommer schon wieder verlässt, ein Jahr vor Vertragsende, jedenfalls lässt Mourinho die Wahrscheinlichkeit ständig unheilvoll anklingen. Vielleicht nach Paris, zu PSG, an den Hof der Katarer. Mit denen habe sich sein Agent schon besprochen, raunt man in der Stadt. Die texanischen Besitzer der Roma, die Friedkins, Vater Dan und Sohn Ryan, eine Dynastie von Autoimporteuren und Filmproduzenten, schweigen beharrlich, wie sie das seit Beginn ihrer Regentschaft tun. Und so steigert sich die ohnedies schon weit gediehene Verklärung von José Mourinho gerade zur Vergötterung. Giancarlo Dotto, ein berühmter Erklärer des Romanismo, schreibt dazu: "Wir weinen ihm schon nach, obschon er noch da ist."

"Da noi?" Zu uns? Der Name schien zu groß zu sein für Rom

Als "Mou" vor zwei Sommern nach Rom wechselte, fragten die Römer ungläubig: "Da noi?" Zu uns? Der Name schien viel zu groß zu sein für den Verein. Man vergaß dabei gerne, dass Mourinho damals gerade zum dritten Mal nacheinander entlassen worden war: Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur. Er galt als überholt, sein Fußball als antiquiert: In der Premier League war seine Karriere wohl definitiv zu Ende. Sogar seine egomanische Show hatte sich abgenutzt, alle seine Tricks und Provokationen waren zu langweiligen Ticks geworden. Die Roma war also so sehr eine Chance für Mourinho, wie Mourinho eine Chance für die Giallorossi war, die Gelbroten. Eine Win-win-Situation. Die Marge für mehr Erfolg war riesig, die Bühne maximal groß, das Publikum präventiv dankbar. Hat er nicht alles gewonnen?

Das Finale gegen den FC Sevilla in Budapest - oder "Moudapest", wie sie in Rom jetzt sagen - ist Mourinhos insgesamt sechstes europäisches Endspiel, die fünf vorherigen hat er alle gewonnen. Es wird, je nachdem, sein hübsches oder nicht so hübsches Abschiedsgeschenk an die Romanisti, samt oder ohne Qualifikation für die nächste Champions League. Oder ein frohes Zwischenhoch vor dem womöglich nächsten. Vielleicht kitzelt Mourinho ja entgegen allen Spekulationen die Ambition, die Roma nach mehr als zwei Dekaden auch wieder einmal zur italienischen Meisterschaft zu führen, zum Scudetto. Der Triumph über die lange Strecke - das wäre was, richtig groß wäre das.

Daran ist der Chefverführer nämlich auch im zweiten Jahr so deutlich gescheitert, dass es schon seine ganze schlitzohrige Erzähl- und Kommunikationskunst braucht, um den Flop zu kaschieren. Im ersten Jahr wurde die Roma Sechste, im zweiten Jahr ist einen Spieltag vor Saisonende wieder nicht viel mehr drin. Völlig logisch, findet Mourinho selbst. Vor ein paar Tagen sagte er, im Gegensatz zum Sportchef Tiago Pinto habe er nie davon gesprochen, dass seine Mannschaft es unter die ersten Vier schaffen würde: "Ich verkaufe keinen Rauch." Pinto habe nur sieben Millionen Euro für Transfers ausgegeben, da sei es ja kein Wunder. Die Erfolge in Europa? Heroisch erkämpft wider alle Widrigkeiten, wider die Knausrigkeit des Vereins, wider die bösen Schiedsrichter.

Wenn Mourinho vom Spiel ablenken will, weint er auch mal, wenn Weinen passt

So geht Mourinhos Kommunikation. Wenn man ihn reden hört, gewinnt man den Eindruck, er leite einen Kader von Kreisligakickern. Dabei ist die Mannschaft voller italienischer Nationalspieler und bekannter Herrschaften aus dem Ausland, die seinetwegen nach Rom kamen oder blieben und da ziemlich fürstlich bezahlt werden von den stillen Texanern: Georginio "Gini" Wijnaldum, Nemanja Matic, Chris Smalling, Rui Patricio und Paulo Dybala. In der Serie A haben nur Juventus Turin und Inter Mailand höhere Personalkosten als die AS Roma.

In schwierigen Phasen schickt Mourinho aber gerne Nachwuchsspieler in bereits verlorene Schlachten, um danach sagen zu können: Schaut, ich musste wieder die "Bambini" aufs Feld schicken, meine Arbeitsbedingungen sind armselig. Für sich selbst hat er einen Jahreslohn von sieben Millionen Euro ausgehandelt, netto. Aber natürlich ist Mourinho jeden Euro wert. Wenn das Stadio Olimpico seit mehr als 30 Spielen ausverkauft ist, dann liegt das an ihm, an seiner Strahlkraft und an dieser Einswerdung von Trainer und Anhängerschaft. In Rom kann man sich nicht an eine ähnliche Symbiose erinnern. Ein Wunder, auch das.

Die Stadt hat den wahren Ruf, in fußballerischen Dingen eine "Piazza difficile" zu sein, ein schwieriger Ort: südamerikanisch leidenschaftlich, ungeduldig und immer überdreht. Die Lokalradios feuern das Ambiente an. Seit es soziale Medien gibt, ist es noch verrückter geworden. Das muss man aushalten können. Mourinho kann das problemlos, mehr noch: Er liebt es, er braucht es, er sagt von sich, er sei im Alter emotionaler geworden. Er spielt mit der Piazza, triggert Komplott-Theorien, wenn er vom Spiel ablenken will, weint auch mal, wenn Weinen passt. Mourinho setzt den Ton, die Agenda, die Gemütslage der Stadt. Er hat die Sprache dafür. Sein Italienisch ist zwar nicht perfekt, obschon er ja schon mal einige Jahre in Mailand für Inter gearbeitet hat. Die Pointen aber, die sitzen. Seine Pressekonferenzen sind das eigentliche Spektakel jedes Spielabends. "Radio Radio" schaltet danach jeweils einen Mann zu, der alles analysiert und den sie Presidente nennen. Woher er seinen Titel bezieht, bleibt auch nach vielen Sendungen schleierhaft. Der Presidente ist der Chefexeget des Mourinhonismus, es ist eine Art Populismus.

Die Römer hatten immer schon eine Schwäche für Volksverführer und Condottieri. Für Päpste, Könige, Kaiser, sogar auch mal für einen besonders kleingeistigen Diktator mit einem kantigen Kinn. Für absolute Herrscher, die alles Licht auf sich ziehen. Nun haben sie José Mourinho, und am liebsten hätten sie ihn auf ewig. Der Corriere dello Sport titelte neulich mit fetten Buchstaben über seine gesamte erste Seite: "Mou per sempre." Für immer Mou.