Arturo Vidal:Eine Nacht auf der Polizeiwache

Es scheiden sich die Geister an der Frage, ob eine alkoholschwangere Eskapade des früheren FC-Bayern-Profis Arturo Vidal, 37, noch Nachrichtenwert hat. Die jüngste aber war hinreichend erschütternd, um es in den chilenischen Medien zum Aufmacher der Hauptnachrichtensendungen sog. seriöser TV- und Radiostationen zu schaffen. Und so erwachte das lange Land am Montagvormittag mit der Breaking News, dass Vidal in der Nacht zum Montag vorläufig festgenommen worden war – nachdem er mit einer nicht näher definierten Anzahl an Mitspielern seines derzeitigen Klubs Colo Colo in der Hauptstadt Santiago einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte. Gegen vier Uhr morgens. In einer nicht sonderlich noblen Gastwirtschaft namens Mia im Stadtteil Vitacura.