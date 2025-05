Lang nichts mehr von Arturo Vidal gehört? Stimmt. Er spielt am (anderen) Ende der Welt, in Chile, bei seinem Stammklub Colo Colo. Dennoch produziert der frühere Profi des FC Bayern weiter verlässlich Schlagzeilen. Im November war er wegen eines angeblichen Sexualdelikts in den Zeitungen ganz vorn dabei; dass die Vorwürfe soeben „aus Mangel an Beweisen“ von der Justiz fallengelassen wurden, ging eher unter. Doch „King Arturo“ hat es schon wieder geschafft, auf sich aufmerksam zu machen. Genauer: auf seine jüngste Unternehmung, eine Sportwetten-Plattform namens „juegaconelking.com“, zu Deutsch: Spiel mit dem König.