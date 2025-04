Von Sven Haist, London

Um die Freistoßkünste von Declan Rice zu würdigen, könnte man eine Fortsetzung des populären Films „Kick it like Beckham“ in Auftrag geben. „Kick it like Declan“ – treffe den Ball wie Declan Rice. In dem Streifen geht es um eine Teenagerin, deren Traum es ist, mit ihrem Idol David Beckham auf dem Platz zu stehen. Der war vor allem berühmt für seine einzigartige Schusstechnik bei Standardsituationen, und im Viertelfinalhinspiel der Champions League gegen Real Madrid am Dienstagabend erinnerte der rechte Fuß von Rice genau daran: Er schnippelte, zwirbelte, drehte, wölbte gleich zwei Freistöße hintereinander ins Tor, innerhalb von zwölf Spielminuten (58./70.).