Die Leistung, die Michael Olise am vergangenen Wochenende ablieferte, schien für seinen langjährigen Fußballkumpel Eberechi Eze kaum noch zu übertreffen zu sein. Drei Jahre lang bildeten die beiden Offensivspieler bei Crystal Palace in der Premier League ein beeindruckendes Gespann, bevor sich ihre Wege trennten: Olise wechselte im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro zum FC Bayern, Eze ein Jahr später für 69 Millionen Euro zum FC Arsenal. Am Samstag gelangen Olise zwei Tore und drei Vorlagen beim Münchner Heimsieg gegen Freiburg. Doch am Tag darauf erzielte Eze gegen Tottenham Hotspur tatsächlich drei Treffer für Arsenal – so viele waren noch keinem Spieler zuvor gelungen in diesem prestigeträchtigen Nord-London-Derby. Am Mittwoch kommt es nun zum ersten Wiedersehen der beiden, in der Ligaphase der Champions League empfängt der Tabellenzweite Arsenal den Tabellenführer Bayern München.