FC Arsenal in der Premier League:Fast jeder Schuss ein Treffer

Von Sven Haist, London

Zu den ungeschriebenen Gesetzen des Fußballexpertentums in England scheint es zu gehören, ebenso hart einzustecken wie auszuteilen - und auch über sich selbst lachen zu können. Ein Beispiel lieferte Sky-Kommentator Jamie Carragher am Montagabend, als er sich in das Interview mit Arsenals Kapitän Martin Ödegaard einschaltete. Kürzlich hatte sich Carragher über Ödegaard echauffiert, als dieser nach dem Erfolg im Spitzenspiel gegen den FC Liverpool einem Klubfotografen die Kamera auf dem Platz aus der Hand genommen und ihn vor der Anhängerschaft für ein Erinnerungsbild fotografiert hatte. Der frühere Liverpool-Verteidiger Carragher urteilte, Ödegaard solle gefälligst "in den Kabinentunnel" gehen. Die Kritik konterte Ödegaard, indem er zum einen versicherte, das Team werde trotz des Erfolgs "bescheiden" bleiben. Und zum anderen, indem er fragte, wann man sich denn sonst noch freuen dürfte, wenn nicht nach einem gewonnenen Spiel.