Der Prozess, den Trainer Mikel Arteta beim FC Arsenal ausgerufen hatte, ist abgeschlossen – nach sechseinhalb Jahren. Darüber dürften sich nicht nur die Gunners freuen, sondern auch die Anwohner des Klubs im Norden Londons. Auf dem Trainingsgelände war nämlich im April plötzlich ein Feuer zu sehen. Es sei „Rauch in der Luft“ gewesen, berichtete Dan Gosling, Trainer des benachbarten Zweitligisten Watford: „Man konnte das Feuer riechen.“ Erst sp­äter wurde Gosling klar, dass sein Kollege Arteta im Rahmen einer Teambesprechung symbolisch ein kontrolliertes Feuer entfacht ha­tte. N­ach zwei Niederlagen in Serie im Titelrennen der Premier League hatte er von seinen Spielern gefordert, auf dem Platz wieder mit „Feuer“ zu agieren.