Der AFC Bournemouth hat die Titelträume von Manchester City in der Premier League zunichtegemacht – und damit den FC Arsenal erstmals seit 22 Jahren wieder zum englischen Fußballmeister. Die Cherries rangen Pep Guardiolas City am Dienstagabend am vorletzten Spieltag ein 1:1 (1:0) ab. Damit kann Manchester die Gunners um Nationalspieler Kai Havertz nicht mehr von der Spitze verdrängen. Seine 13. und bislang letzte Meisterschaft hatte der Londoner Klub 2004 noch mit Torwart Jens Lehmann und Trainer Arsène Wenger gefeiert.

Der französische Teenager Eli Junior Kroupi (39.) schockte das Guardiola-Team mit seinem Traumtor in den Winkel und sicherte dem Champions-League-Anwärter Bournemouth zumindest einen Platz in der Europa League. City wurde seiner Favoritenrolle zu keinem Zeitpunkt des Spiels gerecht, der Ausgleich von Stürmer Erling Haaland (90.+5) kam zu spät.

Bedient: Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, in Bournemouth. Eddie Keogh/Getty Images

Arsenal hatte dank eines Treffers von Kai Havertz bereits am Montag 1:0 gegen den FC Burnley gewonnen – und kann bei vier Punkten Vorsprung im Saisonfinale bei Crystal Palace am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) nun frei aufspielen. Sechs Tage später folgt dann in Budapest das Endspiel in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Für City wird das Duell mit Europa-League-Finalist Aston Villa am letzten Spieltag wohl zur Abschiedsfeier für Guardiola. Drei Tage nach dem FA-Cup-Triumph über den FC Chelsea (1:0) stand der spanische Coach nach Medienberichten über seinen bevorstehenden Abschied zum Saisonende im Mittelpunkt. Ein Gästefan hatte ein Bettlaken mit der Botschaft „Pep, bleib!“ bepinselt, andere sangen: „Noch ein Jahr!“ Guardiola beeilte sich unmittelbar vor dem Anpfiff zu betonen, dass die Debatte über seine Zukunft die Vorbereitung auf das Spiel nicht beeinflusst habe.