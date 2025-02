So hoch hat Pep Guardiola in seiner Zeit in England noch nie verloren: Beim 1:5 in London vertieft sich die Krise des Meisters – und die Rivalität mit Arsenal wird immer beißender geführt. Stürmer Erling Haaland muss sogar eine Demütigung ertragen.

Von Sven Haist, London

So gereizt wie am Sonntagabend war Erling Haaland vermutlich selten zuvor in seiner Fußballerlaufbahn. Der Torjäger von Manchester City wurde Augenzeuge, wie Myles Lewis-Skelly vom FC Arsenal ziemlich frech seinen Torjubel kopierte. Der 18 Jahre alte Linksverteidiger, der beim 5:1 seines Teams im Topduell der Premier League gegen City seinen ersten Profitreffer erzielte, setzte sich an der Eckfahne in Meditationspose auf den Rasen, schloss die Augen und formte Daumen und Zeigefinger zum Kreis. So wie Haaland einst seine Tore gefeiert hat. Die Geste war eine Retourkutsche für den Affront, den Lewis-Skelly aus seiner Sicht vom Norweger nach der Hinrundenpartie der beiden Klubs im September erfahren hatte.