Als Leverkusen vor ziemlich genau einem Jahr im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern im eigenen Stadion 0:2 verlor und insgesamt mit 0:5 ausschied, befürchtete man direkt Schlimmstes: Der Verein ist nicht groß genug. Nicht groß genug, um Meistertrainer Xabi Alonso als Trainer zu halten. Nicht groß genug, damit die wichtigsten Spieler bleiben. Und man hatte gegen Bayern wahrscheinlich die eine Chance verpasst, das erste Mal seit 2002 in der Champions League das Achtelfinale zu überstehen.
Champions LeagueDa kann Leverkusen nur staunend zuschauen
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Das Hinspiel sorgte für Hoffnung, doch im Rückspiel beim FC Arsenal zeigt sich, warum die Londoner deutlich besser sind als der Bundesligist – sie gewinnen gar auf untypische Weise 2:0.
Von Mads Poschardt
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