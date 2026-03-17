Als Leverkusen vor ziemlich genau einem Jahr im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern im eigenen Stadion 0:2 verlor und insgesamt mit 0:5 ausschied, befürchtete man direkt Schlimmstes: Der Verein ist nicht groß genug. Nicht groß genug, um Meistertrainer Xabi Alonso als Trainer zu halten. Nicht groß genug, damit die wichtigsten Spieler bleiben. Und man hatte gegen Bayern wahrscheinlich die eine Chance verpasst, das erste Mal seit 2002 in der Champions League das Achtelfinale zu überstehen.