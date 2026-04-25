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Premier LeagueArsenal legt im Duell mit City wieder vor – Havertz verletzt

Kai Havertz wirkte arg geknickt nach seiner Verletzung im Spiel gegen Newcastle.
Kai Havertz wirkte arg geknickt nach seiner Verletzung im Spiel gegen Newcastle. Glyn Kirk/AFP

Die Londoner erholen sich von ihrer kleinen Krise in der Liga, aber es gibt erneut Grund zur Sorge. Florian Wirtz trifft sehenswert für Liverpool.

Der FC Arsenal hat in der Premier League zurück zum Erfolg gefunden, den Sieg gegen Newcastle United aber womöglich mit dem Ausfall von Kai Havertz teuer bezahlt. Der deutsche Nationalspieler musste beim 1:0 (1:0) in der 34. Minute mit Beschwerden an der Leiste ausgewechselt werden. Havertz hatte in der neunten Minute den Siegtreffer durch Eberechi Eze vorbereitet. Der Torschütze musste in der zweiten Hälfte den Platz ebenfalls verletzt verlassen. Newcastles Nick Woltemade wurde in der 75. Minute eingewechselt, blieb aber ohne nennenswerte Aktion.

Arsenal legte durch den Sieg nach zuvor zwei Niederlagen in der Liga im Meisterschaftsduell mit Manchester City vor und hat wieder drei Zähler Vorsprung auf die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola. City hat aber ein Spiel weniger auf dem Konto und zog an diesem Wochenende dank eines 2:1 (0:0)-Erfolgs gegen den Zweitligisten FC Southampton ins FA-Cup-Finale ein.

Auch dank Florian Wirtz machte der FC Liverpool einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation. Die Reds siegten zu Hause 3:1 (2:0) gegen Crystal Palace und kletterten auf Rang vier. Wirtz setzte in der Nachspielzeit mit einem herrlichen Abschluss den Schlusspunkt.

Einen wichtigen Erfolg nach zuvor 15 sieglosen Ligaspielen in Serie bejubelten die abstiegsbedrohten Tottenham Hotspur. Der Klub aus London bezwang auswärts den bereits abgestiegenen Wolverhampton Wanderers mit 1:0 (0:0). Matchwinner war Bayern Münchens Leihgabe João Palhinha, der in der 82. Minute den Siegtreffer erzielte. Die Spurs bleiben aber auf einem Abstiegsplatz und haben zwei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

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