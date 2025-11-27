Zum Hauptinhalt springen

Meinung1:3 beim FC Arsenal:Unglaublich, aber wahr: Neuer patzt, Bayern verliert deutlich – und es bleibt ruhig

Kommentar von Philipp Schneider

Lesezeit: 2 Min.

Hat mal wieder einen Ausflug gewagt: Torwart Manuel Neuer (links) kassiert das 1:3.
Hat mal wieder einen Ausflug gewagt: Torwart Manuel Neuer (links) kassiert das 1:3. (Foto: Javier Garcia/Shutterstock/Imago)

Noch vor einem Jahr wurden in München nach vergleichbaren Gegentoren wie gegen Arsenal Grundsatzfragen diskutiert. Diesmal bleibt der Klub gelassen – ein Verdienst von Trainer Kompany.

Manuel Neuer hatte sich eine exzellente Ausrede überlegt. Er brauchte schließlich eine. Neuer hatte gegen eine Grundregel des Fußballs verstoßen, für die es im Falle eines Verstoßes zwar keine Karte gibt wie beim Handspiel eines Feldspielers, dafür aber als Strafe ein Gegentor. Sie lautet: Wenn ein Torwart aus dem Strafraum stürmt, um eine gegnerische Chance zu entschärfen, dann muss er den Ball auch erobern – so wie ein Feuerwehrmann, fährt er zum brennenden Haus, stets Löschzug und Wasserschlauch dabeihaben sollte. Neuer stand irgendwann allein auf weitem Feld, sein Tor war unbewacht, und drin lag der Ball. Zum Glück aber war er unschuldig. „Das war halt leider ein Treffer, der gehört zum kalkulierten Risiko dazu“, sprach er, „das ist unser Spiel. Das ist das, was gefordert wird.“

Zur SZ-Startseite

Taktik des FC Bayern
:Kompany-Ball

Wie funktioniert das Spiel des FC Bayern unter Vincent Kompany – und was macht es besonders? Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel.

SZ PlusVon Sebastian Fischer, Felix Haselsteiner und Sead Mujić

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite