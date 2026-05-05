Vor der wichtigsten Saisonpartie, dem Halbfinalrückspiel in der Champions League beim FC Arsenal, achtete Diego Simeone auf jedes Detail. Der Trainer von Atlético Madrid wies seinen Klub an, das Hotel in London zu wechseln. In der Vorrundenphase des Wettbewerbs, als Simeones Mannschaft bereits bei Arsenal gastiert hatte und klar verlor, nächtigte Atlético in der Nähe des Regent’s Park. Diesmal fiel die Wahl auf ein ebenso luxuriöses Quartier in Shoreditch. Für den Weg zum Stadion macht das kaum einen Unterschied; es liegt praktisch in der Mitte. Als Begründung führte Simeone nicht etwa seinen hinlänglich dokumentierten Aberglauben an, sondern die Preiskategorie: Die neue Herberge sei „günstiger“, scherzte der Argentinier nach der Ankunft. Preislich unterscheiden sich beide Hotels freilich kaum – zumal Atlético auf Geheiß Simeones wahrscheinlich sogar den Buckingham Palace gebucht hätte, ließe sich die königliche Residenz überhaupt reservieren. Geholfen hat der Aufwand jedoch nichts: Arsenal steht im Budapester Finale Ende Mai.