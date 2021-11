Bielefelds 1:0 in Stuttgart:Ein Tor muss reichen

Von Ulrich Hartmann

Arminia Bielefelds Kapitän Fabian Klos musste lachen, als er kurz nach dem Spiel über die drei späten Aluminium-Treffer seiner Mannschaft sprach: "Is' halt Bielefeld, is' doch immer so", sagte er ins Sky-Mikrofon und machte sich des destruktiven Fatalismus verdächtig. Sein Lachen war allerdings nicht so sehr dem Zynismus geschuldet als vielmehr dem ersten Saisonsieg, den die Ostwestfalen trotz ihres unglaublichen Chancenwuchers beim VfB Stuttgart erkämpft hatten. "Wir haben ja trotzdem gewonnen", ergänzte Klos folglich lakonisch und bilanzierte: "Alles gut!"

Bielefeld sorgte mit seinem 1:0 (1:0)-Erfolg für Stuttgarts zweite Niederlage nacheinander - und wenn man die Pokal-Heimniederlage gegen Köln hinzurechnet, dann war es sogar schon die dritte hintereinander in Pflichtspielen. Die Schwaben konnten den Ausfall von 13 Spielern nicht verkraften. Eine bunt zusammengewürfelte Not-Elf war zu harmlos, um die Bielefelder für ihre drei Materialprüfungen am VfB-Gehäuse in den letzten 20 Minuten zu bestrafen.

Bielefeld gewinnt völlig verdient in Stuttgart

"Die Arminia ist der klar verdiente Sieger", sagte also der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat und hatte nicht im Sinn, seine Spieler zu kritisieren. "Wir haben die Mannschaft ja nicht aus Lust und Laune so zusammengestellt, sondern aus der Not." Auch den Absturz in den Tabellenkeller nahm Mislintat tapfer und realistisch. "Wir sind da angekommen, wo wir uns vor der Saison gesehen haben."

Die Abschlussschwäche der Westfalen ist diesmal nur ein Schönheitsfleck

Mit einem Kopfball an den Außenpfosten (71., Andres Andrade) sowie zwei satten Schüssen an die Lattenunterkante (82., Amos Pieper, und 86., Janni Serra) hätten die Bielefelder in den letzten 20 Minuten um drei Haare noch ein schwäbisches Debakel angerichtet. Doch wenn man sich bei der Arminia in dieser Saison auf eines verlassen kann, dann auf ihre Abschluss-Schwäche.

Für den Trainer Frank Kramer war die Chancenverwertung im Laufe der Saison bereits ein großes Ärgernis, diesmal aber nur ein Schönheitsfehler. Er schubste, herzte und tätschelte seine Spieler nach dem Abpfiff, war aber selbst vermutlich am meisten erleichtert, weil er den Treuevorschuss seines Vorgesetzten Samir Arabi im Laufe der Woche mit diesem Sieg zurückzahlen konnte. Einen "wahnsinnigen Teamgeist" diagnostizierte Kramer seiner Mannschaft, und dass sie "marschiert" sei wie "geisteskrank". Ganz schön viel Psychotisches klang da durch. "Die Situation hat den Verein sehr belastet", erklärte Käpt'n Klos ein paar Meter weiter.

Der Popo von Ito hebt Okugawas Abseits um Zentimeter auf

Mit dem Toreschießen hatten die Bielefelder in dieser Saison schon oft ihre Probleme gehabt. Sieben Treffer in elf Spielen sind immer noch die schwächste Ausbeute der Liga. Dass der Japaner Masaya Okugawa seine Arminia in der 19. Minute nervenstark mit 1:0 in Führung brachte, würden nur Zyniker darauf zurückführen, dass er sich nach einem langen Ball von Patrick Wimmer im Abseits gewähnt haben muss. Um die gering erscheinende Möglichkeit eines regulären Treffers aber zumindest zu wahren, schloss er allein vorm Torwart Fabian Bredlow eiskalt ab.

Der Bielefelder Jubel hielt sich in Grenzen. Zu stark war das Gefühl, dass Okugawa den Ball im Abseits erhalten hatte. Auch der Videoassistent Guido Winkmann prüfte akribisch, legte die kalibrierte Linie an und fällte virtuell das Lot vom letzten Stuttgarter Feldspieler Hiroki Ito. Die Technik verriet die hauchdünne skurrile Wahrheit: Der Popo von Ito hob Okugawas Abseits um Zentimeter auf. Dass sein Landsmann im gegnerischen Trikot ausgerechnet eine solche Unpässlichkeit zum strafenden Treffer nutzte, verzieh der Japaner Ito, 22, dem Japaner Okugawa, 25, vermutlich bloß, weil dieser der Ältere ist.

0:3, 0:2, 0:1 - Stuttgart hat einen neuen Angstgegner gefunden

So stabil die Bielefelder in der ersten Halbzeit gespielt haben, so fragil war das Trikot ihres Startelf-Debütanten Sebastian Vasiliadis. In der 27. Minute unterzog sein Gegenspieler Orel Mangala den Kragen der Textilie einem Reißtest, welchen dieser nicht bestand. Vasiliadis, im Sommer aus Paderborn gekommen, fand's aber offenbar schick und spielte mit halbfreiem Oberkörper bis zur Pause durch. Bis zu seiner Auswechslung in der 60. Minute trug er dann ein frisches Hemd.

Böse sah ein Zusammenprall des Stuttgarters Nikolas Nartey mit dem Bielefelder Wimmer in der 79. Minute aus. Bei einem Kopfballduell rammte Nartey Wimmer unabsichtlich den Schädel ins Gesicht. Wimmer war benommen und blutete stark aus der Nase, konnte aber mit Hilfe immerhin selbstständig vom Platz gehen. Eine Diagnose steht aus.

Gegen Bielefeld haben die Stuttgarter auch in der vergangenen Saison schon nichts geholt, nicht mal ein Tor. 0:3 in Bielefeld und 0:2 daheim waren die beiden Partien ausgegangen. Damit rettete die Arminia ihren Klassenerhalt. Eine Fanfreundschaft zwischen den beiden Klubs gibt es, auch wenn man das jetzt denken könnte, aber nicht.