Von Ulrich Hartmann, Bielefeld/München

"Wimsi, der Draufgänger" ist keine Zeichentrickserie über die Abenteuer eines frechen jungen Waschbären. "Wimsi" und "Draufgänger", so nennt Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer liebevoll seinen frechen Flügelflitzer Patrick Wimmer, der mit 20 Jahren in seiner ersten Saison bei den Ostwestfalen erheblichen Anteil daran hätte, sollte Bielefeld den Klassenerhalt schaffen. Mit der Vorlage zum 1:0-Siegtreffer gegen Union Berlin durch Masaya Okugawa bereitete der Österreicher dem Japaner bereits zum vierten Mal ein Bundesligator vor. Mit insgesamt acht Tor-Vorlagen assistierte Wimmer bei jedem dritten Arminia-Treffer dieser Saison.

Am auffälligsten an Wimsi, dem Draufgänger ist die Geschwindigkeit. Mit seinen bis zu 34 Stundenkilometern könnte Wimmer jedes Moped überholen. Zum Tempo gesellt sich hohe Auffassungsgabe, und die ist bei der Vorbereitung von Toren Gold wert. Gegen Union überspielte Wimmer beim 1:0 (53. Minute) mit einem einzigen Pass in die Tiefe fünf Berliner Abwehrspieler: Paul Jaeckel, Timo Baumgartl, Dominique Heintz, Grischa Prömel und Bastian Oczipka.

Empfänger des präzisen Passes und fröhlicher Vollstrecker zum Siegtor war jener Perfektionist namens Okugawa, der angesichts der Genialität der Vorlage ins Grübeln geraten könnte, ob Wimmer wirklich nur Österreicher ist und nicht irgendwo vielleicht auch ein bisschen Japaner. Im Stammbaum des in Niederösterreich gebürtigen Wimmer finden sich allerdings keine asiatischen Äste. Dafür ist Okugawa ein Österreicher-Kenner, er kam ja vor einem Jahr von RB Salzburg zur Arminia. Mit acht Treffern ist Okugawa nun bester Bielefelder Bundesliga-Schütze seit Artur Wichniarek vor 13 Jahren (13 Tore).

"Patrick Wimmer und Masaya Okugawa sind zwei intuitive Fußballer, die ein Gespür für Situationen haben"

Diese japanisch-österreichische Freundschaft mitten in Ostwestfalen ist so langsam ein Fall für Kulturwissenschaftler. Der Trainer Kramer lobt das Zusammenspiel seiner beiden Angreifer allerdings eher sportlich: "Patrick Wimmer und Masaya Okugawa sind zwei intuitive Fußballer, die ein Gespür für Situationen haben, weil sie aufeinander achten, und bei aller Dynamik, die sie haben, den besser postierten Spieler finden." Bei so viel Empathie und Harmonie konnte Kramer sogar verkraften, dass sein Torwart Stefan Ortega die Fußballwelt nach dem Spiel wissen ließ: "Heute gibt's bei mir Pizza und Bier."

Einen intuitiven Fußballer mit Gespür für besser postierte Mitspieler hatten bis neulich auch die Berliner: Max Kruse. Er hatte für Union in dieser Saison fünf Tore geschossen und sechs vorbereitet. Ende Januar zelebrierte er noch beide Treffer zum 2:1 in Mönchengladbach, anschließend aber verabschiedete er sich brüsk nach Wolfsburg. In den drei Spielen seither schoss Union kein einziges Tor und holte keinen einzigen Punkt (0:2 in Augsburg, 0:3 gegen Dortmund, 0:1 in Bielefeld). Drei Niederlagen am Stück hatte dieser Klub zuletzt vor zwei Jahren erlitten, und von insgesamt sieben Saisonspielen ohne Kruses Mitwirken gewann Union kein einziges. Dass jetzt nach jeder Niederlage der Name Kruse fällt, gerne als Wortspiel in Verbindung mit "Krise", macht die Spieler wütend. "Wir haben drei Wochen lang über Max Kruse geredet, wir haben das Thema abgehakt", grollte Mittelfeldmann Grischa Prömel.

Wer es mit den Eisernen hält und beim Blick auf die Tabelle hofft, dass sich Union erneut für einen Europapokal qualifiziert, sollte den folgenden Satz überlesen: "Es sind noch genügend Spiele, in denen wir die nötigen Punkte für unser Ziel Klassenerhalt holen können", sagte Trainer Urs Fischer am Samstag. Diese Aussage hätte man angesichts der Punktzahlen (Union 34, Bielefeld 25) eher vom Kollegen Kramer erwartet.

Nach Arminias Klassenerhalt im Vorjahr hatte man den seit zehn Jahren im Klub tätigen Mittelstürmer Fabian Klos weinen sehen. Sollte dem Kader dieses Kunststück im Mai erneut gelingen, bräuchte man für den 34-Jährigen diesmal eine XXL-Packung Taschentücher. Klos verlässt Bielefeld im Sommer. "Er wünscht sich nichts sehnlicher", weiß Kramer, "als mit uns noch einmal den Klassenerhalt zu feiern."