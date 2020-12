Von Ulrich Hartmann, Bielefeld/München

In Ostwestfalen wird Zugereisten gegenüber eine anfängliche Skepsis mitunter geradezu zelebriert. Das hat der Trainer Uwe Neuhaus zu Beginn seiner Tätigkeit Ende 2018 in Bielefeld beim täglichen Gassigehen selbst erlebt. Mehr als ein Kopfnicken habe er da selten geerntet. Erst mit der Zeit sei er mit den anderen Hundehaltern ins Gespräch gekommen. Nun stammt Neuhaus, 61, aus dem gar nicht so fernen Ruhrgebiet, wie ergeht es da erst Fußballern aus der großen, weiten Welt in Bielefeld?

Ziemlich gut, kann man berichten, wenn auch nicht bekannt ist, wie viele der 158 Fußballer aus 54 Nationen in der Geschichte von Arminia Bielefeld einen Hund hielten und über diese Schiene außerfußballerische Kontakte knüpften. Der Japaner Ritsu Doan verlässt sich eher auf sein Kerngeschäft. Der 22-Jährige ist nach Kazuo Ozaki (56 Bundesligaspiele zwischen 1983 und 1985) erst der zweite Japaner bei der Arminia, aber in den ersten zehn Spielen dieser Bundesliga-Saison hat sich bereits gezeigt, dass der rechte Flügelstürmer eine relevante Rolle einnehmen könnte im Kampf um den Klassenerhalt. Sein erstes Tor (beim 1:4 gegen den FC Bayern München) und seine erste Vorlage (beim 1:2 in Wolfsburg) hatten den Bielefeldern noch keine Punkte eingebracht, doch beim 2:1-Erfolg am Samstag gegen Mainz 05 war Doan mit einer Vorlage (zum 1:0 durch Manuel Prietl/21.) und einem Treffer (zum 2:0/31.) maßgeblich am zweiten Saisonsieg beteiligt.

Sein japanischer Vorgänger hat es in Bielefeld zu Berühmtheit gebracht, weil er nach einem Nasenbeinbruch mal mit einer Schutzmaske spielte, mit der er aussah wie ein Panda. Ihm zu Ehren gründete sich ein Fanklub namens "Ozakis Erben". Ob Doan in der Region solch nachhaltige Eindrücke hinterlässt, wird sich zeigen müssen und hängt wohl auch davon ab, ob die Arminia ihn im Sommer fest verpflichtet. Doan ist ausgeliehen vom PSV Eindhoven, jenem Klub, der mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt und den deutschen Spielern Mario Götze, Philipp Max, Timo Baumgartl, Adrian Fein, Lars Unnerstall und Vincent Müller gerade für Aufsehen sorgt. Die Arminia soll für Doan eine Kaufoption haben, doch eine siebenstellige Ablöse kann sie kaum bewältigen. Wenn Doan freilich weiter so gut spielt und das Interesse anderer Klubs weckt, könnte die Arminia mit An- und Verkauf unter Umständen ein Geschäft machen.

Vor Weihnachten geht es gegen Freiburg, Augsburg und Schalke

Zunächst benötigt der Klub die Dienste des aus Amagasaki zwischen Osaka und Kobe stammenden Fußballers, der 2017 zum FC Groningen gewechselt war und in 80 Spielen der Eredivisie 17 Treffer erzielte, aber selbst. Bielefeld hat in zehn Spielen erst acht Tore geschossen. Beim Sieg gegen Mainz hat man erstmals in der Saison in der ersten Halbzeit getroffen und binnen 90 Minuten erstmals mehr als einen Treffer erzielt. Offensiv tun sich die ansonsten gut organisierten Arminen etwas schwer, das wird kurzfristig auch die größte Herausforderung in den drei verbleibenden Spielen bis Weihnachten. In Freiburg, gegen Augsburg und auf Schalke müssten ein paar Pünktchen zusammenkommen, damit über die kurze Winterpause hinweg die Zuversicht nicht einfriert.

Zu diesem Zweck ist Neuhaus sogar bereit, spieltaktische Prinzipien zu modifizieren. Wie andere Trainer auch predigte er zwecks Eroberung des gegnerischen Strafraums den Ballbesitz samt flachem Kombinationsspiel, musste binnen sieben Niederlagen in Serie gegen die Topteams allerdings erkennen, dass dazu die fußballerische Qualität mitunter nicht genügte. Gegen Mainz bot er in Sven Schipplock als zweiter Spitze einen zusätzlichen Offensivspieler auf und entband seine Spieler vom Dogma des Flachpassspiels. "Wenn wir etwas nicht spielerisch lösen können, dann darf sich keiner zu schade sein, auch mal den langen Ball zu spielen", sagte Neuhaus hinterher. Es hat funktioniert. Den Topscorer Doan erreicht man allerdings auch weiterhin eher auf dem Landweg. Er ist bloß 1,72 Meter groß.