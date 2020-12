Mit einem 2:1-Sieg über Mainz 05 macht Arminia Bielefeld einen kleinen Sprung in der Tabelle und ist nun Drittletzter. Zumindest in der sportlichen Debatte bahnt sich somit Besserung an.

Von Ulrich Hartmann, Bielefeld

"Faire TV-Geld-Verteilung für einen spannenden Wettbewerb", stand auf einem Transparent am Zaun hinter dem Tor. Die Fans von Arminia Bielefeld gossen mit dieser Forderung Öl in ein Feuer, das bei Vereinen wie dem FC Bayern München bekanntlich eiskalte Gefühle hervorruft. Hoffentlich werden die Bielefelder Fußballer da noch eingeladen zum Rückrunden-Gastspiel Mitte Februar in München.

Die Ostwestfalen fechten dieser Tage zwei Kämpfe gleichzeitig aus: jenen um eine flachere Verteilung der Fernsehgelder und jenen um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Unter Umständen erledigt sich mit letzterem eines Tages auch der erstere Kampf, aber an Aufgeben ist zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht zu denken. Nach zuvor sieben Niederlagen in Serie gewannen die Bielefelder am Samstag gegen Mainz 05 mit 2:1 (2:0). Sie überholten die Rheinhessen und hüpften auf den drittletzten Rang der Tabelle. Für die Mainzer war es nach zuvor fünf Punkten aus drei Spielen wieder die erste Niederlage. Sie sind vorerst Vorletzter.

"Wir geben uns nie auf", sagte der 1:0-Torschütze Manuel Prietl hinterher bei Sky und meinte dies in Bezug auf den Sieg ebenso wie auf das weitere Programm. "Wir hatten eine schwierige Phase hinter uns, aber der Sieg wird etwas freisetzen, so muss es jetzt weitergehen: kämpfen, kämpfen, kämpfen!" Für den Vorlagengeber des 2:0, Sven Schipplock, war es ein "sehr wichtiger Sieg in einem klassischen Sechs-Punkte-Spiel."

Diesmal schossen die Bielefelder gleich zwei Tore in einer Halbzeit

Jeweils bloß 40 Prozent Ballbesitz hatten die beiden Mannschaften im Schnitt pro Spiel in dieser Saison, und da hätte man jetzt natürlich ins Rechnen kommen und überlegen können, was die Spieler in direkten Duell mit den restlichen 20 Prozent so anfangen, während der Ball einfach nur irgendwo rumliegt: sich dehnen, plaudern oder Adventslieder singen? Es war dann aber vielmehr so, dass sich die Bielefelder ohnehin nicht an bisherige Statistiken hielten, denn sie hatten in den neun Saisonspielen zuvor nie einen Treffer in der ersten Halbzeit erzielt und auch während der gesamten Spielzeit überhaupt nie mehr als einen Treffer. Diesmal schossen sie gleich zwei Treffer in der ersten Halbzeit: erst Prietl nach Vorlage von Ritsu Doan zum 1:0 (21.), als mit Leandro Barreiro und Alexander Hack gleich zwei Mainzer seinen Torschuss abfälschten, und dann Doan zum 2:0 (31.), als er nach Vorlage von Schipplock noch etliche Meter zurücklegte, zwei Mainzer austanzte und dann, Moussa Niakhaté tunnelnd, einschoss.

Dies waren bereits die Saison-Gegentreffer Nummer 23 und 24 für die Mainzer, die ihrerseits in der ersten halben Stunde zwei Chancen durch Jean-Philippe Mateta vergaben. Sie trafen zunächst nur ein Mal, als sie nämlich in der 7. Minute auf Höhe der Mittellinie außerhalb des Feldes den Regiestuhl des Bielefelder Trainers Uwe Neuhaus umschossen. Das hatte ihnen aber weder Elan verliehen noch hatte es als Einschüchterungsversuch gegen die Bielefelder gewirkt. Prietl hätte nach einer Stunde schon das dritte Bielefelder Tor geschossen, wenn der Mainzer Torwart Robin Zentner dies nicht leidenschaftlich verhindert hätte. Kurz später köpfelte Fabian Klos einen Ball übers Tor. Auch Andreas Voglsammer scheiterte eine Viertelstunde vor Schluss an Zentner. Die Bielefelder hatten Chancen für einen höheren Sieg, aber vielleicht hoben sie sich den einen oder anderen Treffer auf für die nicht minder bedeutsamen Spiele in Freiburg, gegen Augsburg und auf Schalke, die noch vor Weihnachten zeigen werden, wohin der Weg führt.

Tore aufheben ist aber stets gefährlich. In der 82. Minute brachte Kevin Stöger nach Hereingabe von Jean-Paul Boetius die Mainzer mit dem 1:2 noch einmal ins Spiel, fortan drückten sie auf den schon nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich. Doch dieser wollte ihnen nicht mehr gelingen. In der vierten Minute der Nachspielzeit rettete der Torwart Stefan Ortega final gegen den heranstürmenden Mateta. "Wir sind in der zweiten Halbzeit gut zurückgekommen", fand der Mainzer Torwart Zentner, "so ein Spiel müssen wir eigentlich gewinnen." Als ausschlaggebend für die Niederlage empfand auch Torschütze Stöger die schwache erste Hälfte, "da waren wir zu passiv, in der zweiten war es besser, diese Mentalität müssen wir in jedem Spiel zeigen."

Dadurch, dass die Bielefelder einen Tabellenplatz gut gemacht haben, bekommen sie später auch ein paar mehr Euro aus dem TV-Topf, aber es wird nicht so viel sein, dass sie am Samstag das Gefühl hatten, in beiden ihren Kämpfen einen großen Schritt gemacht zu haben.