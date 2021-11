Von Ulrich Hartmann, Bielefeld/München

Detailansicht öffnen Der Mainzer Jonathan Burkardt trifft an Bielefelds Amos Pieper (Mitte) und Torwart Stefan Ortega vorbei zum 2:1. (Foto: Friso Gentsch/dpa)

Die Fans gingen auf Distanz. Durchs ganze Stadion hallten "Kramer-raus"-Rufe. Der Trainer Frank Kramer forderte derweil Zusammenhalt. Er behauptete: "Wir müssen geschlossen bleiben." Nach Arminia Bielefelds 1:2-Niederlage gegen den FSV Mainz versuchte der 49-Jährige allen bewusst zu machen: "Es geht nur gemeinsam." Damit meinte er vordergründig zwar den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Doch sein Appell suggerierte überdies, dass er den Spielern und den Verantwortlichen riet, jetzt nicht die Nerven zu verlieren und ihm weiter zu folgen. Den Spielern, nach der Niederlage aufgewühlt und streitbar, verbot der Verein kurzerhand den Gang in die Mixed Zone zu den Journalisten. Man fürchtete offenbar verbalen Funkenflug.

Kramer, vor acht Monaten als neuer Coach bei der Arminia installiert, steht ein knappes halbes Jahr nach dem überschwänglich gefeierten Klassenerhalt im Brennpunkt eines missratenen Saisonstarts. Am Samstag forderten die Fans erstmals lautstark seine Entlassung. "Das hört man natürlich nicht gerne", sagte er, "aber da muss man Haltung bewahren."

Rein tabellarisch kommt der Arminia die Haltung sukzessive abhanden. Nach drei Unentschieden zum Saisonauftakt und zwei weiteren Remis in den darauffolgenden fünf Spielen hat Bielefeld jetzt drei Mal nacheinander verloren: zwei Mal in der Bundesliga und zwischendrin im Zweitrunden-Pokalspiel. Drei Niederlagen binnen einer Woche haben die Emotionen überkochen lassen. Das Konto steht bei fünf Punkten. Bielefeld ist Vorletzter.

Nur sechs Treffer gelangen der Arminia - der schlechteste Liga-Wert

Es gibt eine statistische Indizienkette, die aufzeigt, dass es bei der eigentlich ganz solide auftretenden Arminia erheblich am Abschluss krankt, am schlichten Einschießen des Balls ins gegnerische Tor. Bielefeld ist in der Bundesliga bestes Team in der Laufstatistik, liegt auf Platz eins bei den gewonnenen Kopfballduellen und auf Platz drei bei den gewonnenen Zweikämpfen. Bei den versuchten Torschüssen steht man immerhin auf Platz 13. Die Arminia spielt weitgehend strukturiert, nimmt Zweikämpfe an, gewinnt viele davon, bringt den Ball vors gegnerische Tor und wagt die nötigen Abschlüsse. Aber kaum ein Ball geht hinein. Mit sechs Treffern, den wenigsten der ganzen Liga, hat man noch kein einziges Liga-Spiel gewonnen.

Als mögliches Problem scheint sich ein erheblicher Personalwechsel im Sommer zu entpuppen. Von den 19 Spielern, die in der vergangenen Saison Scorerpunkte erzielt, also Tore geschossen oder vorbereitet haben, haben elf den Klub verlassen. Von den elf Spielern, die dafür neu nach Bielefeld gekommen sind, hat bislang nur Patrick Wimmer zwei Scorerpunkte erzielt (ein Tor, eine Vorlage). Robin Hack? Null. Florian Krüger? Null. Bryan Lasme? Null. Janni Serra? Null. Alessandro Schöpf? Null. Und das waren nur die neuen Angreifer.

Als die Arminia im März ihren allseits beliebten Trainer Uwe Neuhaus entließ, um mit Kramer erstens den Klassenerhalt zu schaffen und zweitens ihre Philosophie umzustellen auf die Aus- und Fortbildung von Talenten zur späteren gewinnbringenden Veräußerung, da gelang zumindest der erste Teil sehr gut: Kramer hielt Bielefeld in der Bundesliga.

"Eine Trainerfrage stellt sich rein inhaltlich momentan nicht", sagt Sportdirektor Arabi

Doch dann entschied man sich, den Kader umzubauen. Vor allem der Kreativspieler Ritsu Doan (fünf Tore, drei Vorlagen), ausgeliehen von PSV Eindhoven, fehlt jetzt. Er hätte für geschätzte fünf Millionen Euro übernommen werden können. Das erschien den Verantwortlichen zu teuer. Nun mangelt es an einem versierten Ballverwalter und Offensivspieler mit genialen Einfällen.

Kramer war 2013 zu Beginn seiner Trainerkarriere mit der SpVgg Greuther Fürth aus der Bundesliga abgestiegen. 2014 verlor er mit Fürth die Aufstiegsrelegation gegen den Hamburger SV. In der zweiten Jahreshälfte 2015 scheiterte er als Zweitliga-Trainer in Düsseldorf an der Moderation eines Generationswechsel und wurde dort nach nur fünf Monaten als Vorletzter bereits wieder entlassen. Auch in Bielefeld sieht es momentan nicht gut aus.

Arminias Sportdirektor Samir Arabi benötigte eine Nacht Bedenkzeit, ehe er sich am Sonntagmorgen zur keimenden Stimmung gegen den Trainer äußerte. "Wir bewerten nur das, was wir täglich sehen", sagte er, "eine Trainerfrage stellt sich rein inhaltlich momentan nicht. Wir agieren dann, wenn wir von etwas nicht mehr überzeugt sind." Diesbezüglichen Einfluss könnte bereits das nächste Spiel am kommenden Samstag in Stuttgart nehmen. Die Schwaben haben den Ostwestfalen fünf Punkte voraus. Der Anschluss an die Konkurrenz droht der Arminia früh verloren zu gehen. Nach dem Spiel steht eine zweiwöchige Länderspielpause an. Solch eine zeitliche Konstellation hat schon manchen Klub zur Veränderung animiert.