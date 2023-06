Bielefeld verliert in der Relegation mit 0:4 gegen Wehen Wiesbaden - und die Fans flippen aus. Kapitän Fabian Klos wählt danach extreme Worte. Allerdings nicht in Richtung Anhänger.

Von Ulrich Hartmann

Am späten Freitagabend erlebte Fabian Klos, 35, seine schwärzeste Stunde als Fußballer, und das hatte mit Fußball sogar nur bedingt zu tun. Der Anlass für kriegsähnliche Zustände im Bielefelder Fanblock und für wiederholte Weinkrämpfe von Klos war zwar eine 0:4-Niederlage des Zweitligisten Arminia Bielefeld im Relegations-Hinspiel beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Noch dramatischer als der sich immer deutlicher abzeichnende freie Fall des ostwestfälischen Traditionsklubs von der Bundesliga in die dritte Liga binnen zwölf Monaten war allerdings, dass der Privatsender Sat1 und der Bezahlsender Sky am Freitagabend den Niedergang und die Kapitulation des Deutschen Sport-Clubs (DSC) Arminia Bielefeld live ins ganze Fußballland übertrugen.