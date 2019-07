5. Juli 2019, 18:22 Uhr Arjen Robben So legendär wie Stan Matthews

Mit Arjen Robben beendet ein legendärer Fußballer seine Karriere. Wie einst der Engländer Stanley Matthews baute er seine Karriere auf einem Trick auf.

Sein unbändiger Ehrgeiz hat Robben eine Weltkarriere beschert.

In Erinnerung bleiben wird er für eine Eigenart, die alle kannten und doch kaum jemand verteidigen konnte.

Von Christof Kneer und Benedikt Warmbrunn

Die Wege in der Karriere des Arjen Robben waren eigentlich immer vorhersehbar. Auf dem Spielfeld wählte er aber immerhin zwischen der Option, von rechts in die Mitte zu ziehen, sowie der zweiten Option, von rechts sehr weit in die Mitte zu ziehen, und egal, welche Option er wählte, meistens kam er dann zu einem Abschluss. Wenig überraschend war auch einer der letzten Wege, die Robben im Mai auf dem Vereinsgelände des FC Bayern gegangen ist. Dieser Weg führte ihn direkt ins Büro des Vorstandsbosses, er verzichtete dabei auf den Umweg, erst einmal in die Mitte zu ziehen. Robben, so erinnern sich gut informierte Personen aus dem Vereinsumfeld leicht amüsiert, bat Karl-Heinz Rummenigge um ein ernstes Gespräch. Der Trainer, Niko Kovac, habe ihm gegenüber angedeutet, dass im letzten Bundesliga-Spiel der Saison auf der rechten Seite Serge Gnabry beginnen dürfe, und nicht er, Robben, zehn Jahre lang Stammspieler.

Ob er, Rummenigge, sich nicht für ihn einsetzen könne?

Es war, ganz am Ende einer selten erfolgreichen Karriere, einer der wenigen Wege, bei denen der große Arjen Robben nicht zum Abschluss kam. Rummenigge mischte sich nicht ein, Kovac ließ Gnabry gegen Frankfurt beginnen und auch eine Woche später im Pokalfinale gegen Leipzig, und so blieben Robben nur noch einmal 23 und einmal 17 Minuten. Gegen Frankfurt erzielte er dabei das - zumindest aus Robbens Sicht - wichtigste Tor des Tages, wenn nicht gar der ganzen Saison, nämlich in der 78. Minute das zum 5:1-Endstand.

Auch in seinen letzten Tagen beim FC Bayern, auch im für einen Fußballer fortgeschrittenen Alter von 35 Jahren, ist Robben sich also treu geblieben. Auch in diesen letzten Tagen hat ihn das nicht verlassen, was ihn in all den Jahren ausgezeichnet hat: ein unbändiger, unverbesserlicher Ehrgeiz. Im Gespräch mit Rummenigge galt für Robben selbstverständlich nicht das Argument, dass er gerade fünf Monate lang verletzt gewesen war. Es war für Robben selbstverständlich auch kein Argument, dass der zwölf Jahre jüngere Gnabry eine starke Saison gespielt hatte. Und sowieso kein Argument war es, dass Kovac vielleicht den Meistertitel aufs Spiel gesetzt hätte, wenn er eine funktionierende Elf auseinander genommen hätte, um Robben einen würdevollen Abschied in der Münchner Arena zu bereiten.

Robben wollte spielen, von der ersten bis zur letzten Minute. Was sonst?

Dass Robben nun seine Karriere beendet hat, lässt sich auch mit der Episode dieses letzten Besuches im Vorstandsbüro erklären. Seinen legendären Ehrgeiz hat er nie verloren, und dieser Ehrgeiz war es nun auch, der ihm die Fortsetzung der Karriere unmöglich gemacht hat. Dass er die Bayern nach zehn Jahren verlassen würde, stand bereits seit Dezember fest, öffentlich gemacht von Präsident Uli Hoeneß, übrigens zur großen Verärgerung des Spielers selbst, und natürlich hat Robben jetzt auch noch mal geprüft, wie ein paar letzte Karrierejahre jenseits von München aussehen könnten. Natürlich gab es Folge-Szenarien, und bestimmt wäre jeder andere 35-Jährige glücklich, wenn er zwischen solchen Szenarien wählen könnte.

Aber Robben ist nicht jeder andere 35-jährige. Er kann es mit seinem Ehrgeiz und seinem Selbstverständnis nicht vereinbaren, wenn er - Modell eins - noch zwei Jahre bei einem Mittelklasseklub spielt. Sein Jugendverein in Groningen etwa: War in der vergangenen Saison Achter in der Eredivisie, mit 41 Punkten Rückstand auf Meister Ajax Amsterdam.

Macht man das, als Robben? Eben.

Genauso wenig lassen Ehrgeiz und Selbstverständnis aber Modell zwei zu: vielleicht noch mal zu einem Topklub nach Manchester oder Turin zu wechseln, wo er in der Champions League für 17 oder 23 Minuten eingewechselt wird, um vielleicht ein Tor gegen den FC Bayern zu schießen.

Champions League schön und gut, ein Tor gegen Bayern auch, aber: 17 Minuten? Geht auch nicht, als Robben.