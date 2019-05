Es ist kaum vorstellbar, aber Arjen Robben trug tatsächlich auch mal andere Trikots als jenes des FC Bayern. Wer seine Karriere in München würdigt, beginnt also am besten vor seinen bereits zehn Bayern-Jahren. Robben konnte auch damals auf europäischem Spitzenniveau überzeugen. Von seinem Jugendverein FC Groningen (im Bild, Robben noch mit Haaren) ging es für ihn über PSV Eindhoven und den FC Chelsea im Jahr 2007 zu Real Madrid.