Luis de la Fuente (Nationaltrainer Spanien) : „Ich bin stolz, stolz auf diese Mannschaft und auf diese Generation, die sich mit dieser Spielidee durchgesetzt hat.

Ferran Torres: „Ich denke, dass wir durch dieses Tor endlich erlöst wurden. Wir alle haben es versucht. Gegen Messi bist du immer nervös, aber wir haben immer an uns geglaubt.“

Mikel Merino: „Es ist der Wahnsinn, was wir erreicht haben. Einfach unglaublich. Herzlichen Glückwunsch an alle, das habt ihr euch redlich verdient. Ich habe wie ein Verrückter gefeiert. In den letzten Minuten haben sie es noch versucht, aber insgesamt waren wir ihnen weit überlegen. Trotz des trockenen Platzes und allem anderen haben wir das Spiel dominiert.“

Unai Simón: „Das ist nicht nur das Verdienst des Torhüters. (...) Um die Weltmeisterschaft zu gewinnen, muss man ein Weltklasse-Niveau halten. Im ersten Spiel (0:0 gegen die Kapverden, Anm.) muss man sich erst einmal ein wenig finden; deshalb sind wir nicht so flüssig ins Spiel gekommen. Wir haben weitergemacht, weil wir ins Finale wollten.“

Nico Williams: „Ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet, aber wir sind sehr glücklich. Es ist der Wahnsinn. Jeder ist hier, um seinen Beitrag zu leisten, niemand darf sich als kleiner Star aufspielen, wir arbeiten für alle. Es ist der Wahnsinn, ich bin in Scheiße getreten, habe Scheiße gegessen und jetzt küsse ich den Heiligen. Es ist der glücklichste Tag meines Lebens, nach allem, was ich dieses Jahr durchgemacht habe.“

Lionel Scaloni (Nationaltrainer Argentinien): „Ich möchte den Spielern danken und dem ganzen Land sagen, dass wir alles gegeben haben. So alles zu geben, wie sie es heute getan haben, ist ein großartiges Vorbild für unsere Menschen und für unser Land. Man verliert, und man muss wieder aufstehen. Ich erinnere mich sehr wohl an die Sekunden, denn es ist sehr schwer, bis hierher zu kommen. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber man muss das Ergebnis anerkennen. Wenn man so alles gegeben hat, ist es sehr schwer, irgendetwas vorzuwerfen.“

Zlatan Ibrahimovic (TV-Experte Fox): „Das richtige Team hat gewonnen.“

Thierry Henry (TV-Experte Fox): „Das beste Team hat gewonnen. Die sind Europameister aus einem Grund. Viele haben gedacht, dass Europäer hier nicht gut spielen können. Du hattest drei im Halbfinale und eines hat gewonnen. Spanien hat wieder eine EM und dann eine WM gewonnen.“