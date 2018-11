10. November 2018, 12:08 Uhr Fußball in Argentinien Herz oder Hölle

Zum ersten Mal in der Geschichte der Copa Libertadores - der südamerikanischen Champions League - treffen Boca Juniors und River Plate, die Erzrivalen aus Buenos Aires, im Finale aufeinander.

Befürchtet werden Ausschreitungen der rivalisierenden Fans. Seit Tagen diskutieren in den Sportteilen der Zeitungen Politiker, Sicherheitsexperten und Kardiologen über das Spiel.

Seit 2008 sind in Argentinien am Rande von Fußballspielen 98 Menschen gewaltsam ums Leben gekommen. Obwohl seit 2013 gar keine Fans mehr zu Auswärtsspielen ihrer Mannschaft mitreisen dürfen.

Von Javier Cáceres

An sein erstes Spiel in der "Bombonera", dem Stadion von Boca Juniors, hat der frühere argentinische Weltmeister Jorge Valdano noch immer plastische Erinnerungen. Obwohl die Partie lange zurückliegt, mehr als 40 Jahre schon.

Valdano zog sich in der Kabine gerade die Stutzen hoch, als er ein Zittern verspürte. Neben ihm saß ein Veteran seiner Mannschaft, und er muss in Valdanos Augen einen Anflug von Verstörtheit erkannt haben. Oder gar Angst.

"Das bist nicht du, Junge", sagte er zu Valdano. "Es ist das Stadion, das bebt."

Wobei die Anhänger von Boca Juniors sich genau das verbitten. Die "Bombonera" bebt nicht, sagen sie. Obwohl jeder, der einmal miterlebt hat, was das Hüpfen der Fans auf den Rängen bewirkt, genau weiß, dass sie doch bebt. Obwohl vor ein paar Jahren mal ein Seismograf installiert wurde, der bei Toren von Boca Erdstöße feststellte, die bei einer Stärke von 5,9 bis 6,4 lagen.

"Die Bombonera bebt nicht", sagen ihre Bewohner dennoch. "Sie pocht."

Wie ein Herz.

Die Bombonera, in einem Viertel der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gelegen, das "La Boca" heißt, ist an diesem Samstag die Bühne des ersten Kapitels einer Schlacht, die es scheinbar immer und ewig gegeben hat, die nun aber eine neue, beispiellose Dimension erfährt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Copa Libertadores - der südamerikanischen Champions League - treffen Boca Juniors und River Plate, die Erzrivalen aus Buenos Aires, im Finale aufeinander. Superclásico , so wird die Begegnung der beiden Klubs in Argentinien genannt, formal geht es diesmal um den zehn Kilo schweren Pokal aus Silber und Zedernholz, die wichtigste Trophäe des kontinentalen Fußballs.

Doch es gibt keine Hyperbel, an die in den vergangenen Tagen nicht appelliert, keinen Superlativ, der am Rio de la Plata nicht bemüht worden wäre. In den Sportteilen der Zeitungen kamen nicht mehr in erster Linie die Fußballexperten zu Wort. Sondern Politiker, Sicherheitsexperten oder Kardiologen, die im Lichte der bevorstehenden Jahrhundertschlacht dazu aufriefen, Routineuntersuchungen vorzuziehen. Und natürlich die Psychologen, die den Umsatz von Beruhigungsmitteln wie Lexotabil und Trapax in die Höhe trieben. Denn das Land befindet sich in einem Stadium akuter Beklemmung.

Staatspräsident Mauricio Macri, der von 1995 bis 2007 als Präsident von Boca Juniors zu jenem Ruhm kam, der ihn Ende 2015 ins höchste Staatsamt spülte, sagte vor den Halbfinalspielen (in denen River gegen Grêmio Porto Alegre und Boca gegen Palmeiras siegte), dass er nicht wünsche, dass es zu einem Superclásico kommt. "Der Verlierer wird 20 Jahre brauchen, um sich von der Niederlage zu erholen", sagte er. Und er warnte, dass das Land auf den anschwellenden Bocksgesang "nicht vorbereitet" sei. Was soll man auch spüren außer Unbehagen, fragt sich Diego Latorre, der als Boca-Spieler einige Superclásicos erlebt hat und heute ein angesehener TV-Kommentator ist. Der Fundamentalismus in den Fanrivalitäten in Argentinien sucht weltweit seinesgleichen, mit oft als Folklore verklärten Auswüchsen, mit irrwitzigen Anekdoten wie jener vom Donnerstag, als die Polizei an der Bombonera aufmarschierte, weil Anhänger ohne Ticket damit drohten, das Stadion zu besetzen. Zwei Tage vor Anpfiff.

"Unser Fußball ist seit Jahren in einem maskierten Bürgerkrieg versunken, nun prallen wir mit der Realität zusammen", sagt Latorre, als spreche auch er von einem nahenden Krieg.

Übertrieben? Nicht ganz. Seit 2008 sind in Argentinien am Rande von Fußballspielen 98 Menschen gewaltsam ums Leben gekommen. Obwohl seit 2013 gar keine Fans mehr zu Auswärtsspielen ihrer Mannschaft mitreisen dürfen - es ist gesetzlich verboten. Dass es dennoch zu blutigen Schlachten kommt, hat mit Drogen, Waffen und Gewalt zu tun, auch seitens der Polizei. Macri, der als Boca-Präsident gern wegschaute, als die eigenen Fans wie Terrorbanden wüteten, regte dieser Tage an, das Verbot aufzuheben. Wohl auch, um der Welt das Bild eines Landes ohne größere Probleme zu vermitteln. Denn: Unmittelbar nach dem Rückspiel des Libertadores-Finales empfängt Argentinien ausländische Staats- und Regierungschefs wie Trump, Putin oder Merkel zum G-20-Gipfel. Und da soll es nicht möglich sein, ein zivilisiertes Bild beim Fußball abzugeben?