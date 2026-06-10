Lionel Messi brauchte nicht einmal eine Minute, um Argentinien wieder träumen zu lassen. Gerade erst eingewechselt bei der WM-Generalprobe des Titelverteidigers gegen Island, spielte er einen Steilpass auf Mitspieler Lautaro Martinez – der Stürmer fiel im Strafraum, Messi verwandelte den Elfmeter. Für Messi war es das 117. Tor im Trikot Argentiniens. Sein Auftritt beim 3:0 (1:0) im Test habe Argentinien „als einen der großen Titelfavoriten bestätigt“, jubelte die Zeitung La Nación.

Auch mit fast 39 Jahren trägt Messi die Last der Erwartungen des ganzen fußballverrückten Landes auf seinen Schultern. Doch daran ist er gewöhnt. „Die Leute sollen keine Zweifel daran haben, dass wir alles geben werden“, betonte der achtmalige Weltfußballer nach seinem nur rund 20 Minuten langen Auftritt im Jordan-Hare Stadium in Auburn/Alabama „Diese Mannschaft wird euch nicht im Stich lassen!“

Die etwas holprige Vorbereitung ist demnach abgehakt: „Wir waren eine Zeit lang besorgt, aber heute sind wir viel beruhigter, wenn wir sehen, wie die Jungs reagiert haben“, sagte Trainer Lionel Scaloni erleichtert. Zuletzt dämpfte der Ausfall von Leonardo Balerdi die Stimmung, hinzu kamen Blessuren von Leandro Paredes, Nico Paz und auch Messi, der im ersten Test gegen Honduras (2:0) noch geschont worden war.

Für den WM-Auftakt am kommenden Dienstag (Ortszeit) in Kansas City gegen Algerien dürfte der Anführer nun aber fit sein. „Ich hatte Lust zu spielen, um meine Ängste loszuwerden“, sagte Messi: „Im Training denkst du vielleicht nach, wenn der Ball kommt. Dagegen sorgt das Spiel dafür, dass du nicht nachdenkst, dass du ganz natürlich spielst.“

Mit 38 Jahren, 11 Monaten und 14 Tagen wurde Messi zum ältesten Torschützen in der Geschichte der argentinischen Nationalmannschaft, er löste damit nach Ángel Labruna ab, der die Marke seit 1958 hielt.