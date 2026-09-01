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Lionel MessiLetzte Zeilen aus dem Olymp

Lesezeit: 5 Min.

Sein wohl größter Moment: Argentiniens Kapitän Lionel Messi 2022 mit dem WM-Pokal.
Sein wohl größter Moment: Argentiniens Kapitän Lionel Messi 2022 mit dem WM-Pokal.
Anne-Christine Poujoulat/AFP

„Ich habe immer alles für dieses Trikot gegeben“: Mit 39 Jahren tritt Lionel Messi aus Argentiniens Nationalteam zurück. Hier wurde er zur Legende – doch sein Weg begann einst als Odyssee.

Von Javier Cáceres, Berlin

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Am 19. Juli, dem Tag des WM-Finales 2026, saß José Pekerman, früherer argentinischer Fußball-Nationaltrainer, in der Pressebox des Stadions in East Rutherford, USA, und tauchte ab in die Vergangenheit. Denn auch wenn er es nicht mit letzter Sicherheit wusste, wissen konnte, so ahnte er, dass er kurz davor stand, beim Spiel zwischen Argentinien und Spanien Zeuge eines Endes zu werden. Zeuge des Endes der Nationalmannschaftskarriere des Lionel Andrés Messi, die mit und durch Pekerman ihren Anfang genommen hatte.

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