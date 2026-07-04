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3:2 nach VerlängerungDie Kapverden bringen den Weltmeister an den Rand des Abgrunds

Lesezeit: 4 Min.

Sidny Lopes Cabral (Nummer 13) hat gerade das 2:2 für die Kapverden geschossen und feiert im Hintergrund mit seinen Mitspielern. Lionel Messi (vorne) kann es nicht fassen.
Sidny Lopes Cabral (Nummer 13) hat gerade das 2:2 für die Kapverden geschossen und feiert im Hintergrund mit seinen Mitspielern. Lionel Messi (vorne) kann es nicht fassen. Chris Carlson/AP

Der Außenseiter verpasst die größte Sensation der WM-Geschichte: Die Kapverden zwingen Argentinien in die Verlängerung. Torhüter Vozinha hält erneut überragend, dem ehemaligen Erfurter Lopes Cabral gelingt ein Traumtor.

Von Javier Cáceres, Miami

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Ein Archipel mit der Einwohnerzahl der Hansestadt Bremen hat am Freitag den Titelverteidiger Argentinien bei der WM an den Rand des K.-o. gebracht. Die Kapverden zwangen Argentinien sensationell in die Verlängerung – und waren dort nur deshalb unterlegen, weil Lionel Messi in den Reihen der Argentinier spielte. Im 100. Spiel des Nationaltrainers Lionel Scaloni sorgte der Kapitän für die 1:0-Führung – und bereitete die beiden weiteren argentinischen Treffer mit Eckstößen vor. Kein Tor war allerdings spektakulärer als das zwischenzeitliche 2:2 durch den 23-jährigen Sidny Lopes Cabral, der einst bei Rot-Weiß Erfurt in der fünften deutschen Liga spielte. Argentinien trifft nun im Achtelfinale auf Ägypten. Die Kapverden gewannen als Überraschungsmannschaft die Herzen des Planeten. Sie hätten um ein Haar für die größte Sensation der WM-Geschichte gesorgt.

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Die WM hat ihren Weltmeister der Herzen: Die Kapverden ziehen sensationell in die K.-o.-Runde ein. Beim Fußballschauen in einer kapverdischen Kneipe in New York feiern längst nicht nur Fans in Hai-Kostümen den Außenseiter.

SZ PlusVon Boris Herrmann

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