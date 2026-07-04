Ein Archipel mit der Einwohnerzahl der Hansestadt Bremen hat am Freitag den Titelverteidiger Argentinien bei der WM an den Rand des K.-o. gebracht. Die Kapverden zwangen Argentinien sensationell in die Verlängerung – und waren dort nur deshalb unterlegen, weil Lionel Messi in den Reihen der Argentinier spielte. Im 100. Spiel des Nationaltrainers Lionel Scaloni sorgte der Kapitän für die 1:0-Führung – und bereitete die beiden weiteren argentinischen Treffer mit Eckstößen vor. Kein Tor war allerdings spektakulärer als das zwischenzeitliche 2:2 durch den 23-jährigen Sidny Lopes Cabral, der einst bei Rot-Weiß Erfurt in der fünften deutschen Liga spielte. Argentinien trifft nun im Achtelfinale auf Ägypten. Die Kapverden gewannen als Überraschungsmannschaft die Herzen des Planeten. Sie hätten um ein Haar für die größte Sensation der WM-Geschichte gesorgt.