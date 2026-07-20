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Argentiniens Niederlage im WM-FinaleEin unwürdiger Schlussakt

Lesezeit: 5 Min.

Lionel Messi wird nach menschlichem Ermessen sein letzes WM-Spiel gespielt haben. Dieser Tatsache war er sich nach dem Finale wohl auch selbst bewusst.
Lionel Messi wird nach menschlichem Ermessen sein letzes WM-Spiel gespielt haben. Dieser Tatsache war er sich nach dem Finale wohl auch selbst bewusst. Paul Ellis/AFP

Lionel Messi spielt die beste WM, die ein 39-Jähriger jemals gespielt hat. Und muss trotzdem erleben, wie sein Argentinien ohne eigenen Torschuss das Finale verliert.

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So geht es also zu Ende. Gianni Infantino hängt ihm eine Silbermedaille um den Hals, Donald Trump schüttelt ihm die Hand, und Messi kommen die Tränen. Vermutlich liegt das in diesem Moment weder an Infantino noch an Trump, sondern eher an der Farbe der Medaille. Vielleicht weint Lionel Messi aber auch über diesen denkbar uninspirierten Schlussakt seiner sechsten Fußball-Weltmeisterschaft. In seinem – nach menschlichem Ermessen – letzten WM-Spiel hat Messi kein einziges Mal aufs Tor geschossen. Und es wird ihn kaum trösten, dass ihn das an diesem Abend mit sämtlichen Mannschaftskollegen verband.

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