Bei seinem letzten Spiel für die argentinische Nationalmannschaft ist Lionel Messi frenetisch gefeiert worden. Fangesänge, grenzenloser Jubel und ein Feuerwerk bildeten schon lange vor dem Anpfiff die Ouvertüre im ausverkauften Monumental-Stadion von Buenos Aires. Für Messis letzten Tango bildete ein 3:0-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Benin den Rahmen.

In einem Länderspielfinale mit einer Dramaturgie wie aus einer Film-Hommage verabschiedete sich einer der größten Fußballspieler mit seinem 126. Länderspieltor vor 85 000 Zuschauern. Bei seiner Abschiedsgala steuerte er selbst einen Treffer per Elfmeter (71.) sowie zwei Vorlagen für die Tore von Nicolás Otamendi (48.) und Nico Paz (61.) bei. Und jeder im Stadion wusste: Dies war ein besonderer Moment der Fußballgeschichte, denn niemand hat den Weltfußball in den vergangenen zwei Jahrzehnten so konstant und nachhaltig geprägt wie Messi.

Ohrenbetäubend war der Jubel, als die Stadionsprecherin vor dem Spiel „ein letztes Mal“ den Namen des Weltmeisters aufrief. Ein riesengroßes himmelblau-weißes Trikot wurde über den Rasen gespannt, auf dem Messis Nummer 10 sowie ein „Gracias“ in großen goldenen Lettern aufgedruckt war.

Bereits vor dem Spiel hatte Messi sich an die Fans gewandt: „Der Moment ist gekommen“, sagte er in einem Video auf Instagram: „Dieses Trikot war mein Traum, mein Stolz und mein Leben. Danke, dass ihr mich so sehr geliebt habt, ich werde euch vermissen.“

Die Partie gegen Benin ist der Schlusspunkt einer über 21-jährigen Länderspielkarriere, die am 17. August 2005 gegen Ungarn sehr holprig begonnen hatte. Denn bei seinem Debüt handelte sich der eingewechselte Messi in weniger als einer Minute eine rote Karte ein, die ihm der deutsche Schiedsrichter Markus Merk wegen einer Tätlichkeit zeigte.

Messi brauchte tatsächlich einen langen Anlauf, um in der Nationalmannschaft die ganz großen Erfolge zu erzielen und sich in die Herzen seiner Landsleute zu spielen. Der Gewinn der Copa América im Jahr 2021 war der erste wichtige Titel, den Messi mit der Albiceleste feiern konnte. Höhepunkt war der WM-Triumph 2022 in Katar. Ein weiterer Erfolg bei der Copa América (2024) sowie zwei Vizeweltmeisterschaften (2014 und 2026) runden Messis beeindruckende Laufbahn in der Nationalmannschaft ab, deren Rekordspieler (208 Spiele) und Rekordtorschütze (126 Tore) er ist.

Schon vor dem Spiel, als er aus dem Bus stieg, wischte er sich die Tränen aus dem Gesicht. Zum Abschied hatte er seine Frau, die Kinder und seine Mutter mitgebracht, die ihm aus der VIP-Loge zuwinkten.