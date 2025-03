Der Eklat um manipulierte Anzüge bei Norwegens Skispringern kann zu einem Vertrauensverlust für die gesamte Sportart führen – diesem sollte der Weltverband Fis mit modernen Maßnahmen entgegenwirken. So sieht es Andreas Bauer, Chef der Fis-Materialkommission und bei der skandalträchtigen WM als Jury-Mitglied dabei. „Was die Norweger in Trondheim gemacht haben, habe ich in meinen 50 Jahren im Skispringen noch nie erlebt“, sagte Bauer im Interview mit der Allgäuer Zeitung sowie den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung: „Das ist eine ganz andere Dimension.“

Die Prüfer hatten in den Anzügen der Norweger Marius Lindvik und Johann Andre Forfang „ein eingenähtes, starres Band“ entdeckt, „dies macht den Anzug steifer und fester. Dadurch verbessern sich die Flugeigenschaften.“ Von außen war es nicht zu erkennen. Bauer sieht eine „von langer Hand geplante, systematische Manipulation“. Die Fis müsse das Material daher künftig intensiver und zeitgemäßer untersuchen. „Bisher wird alles händisch überprüft, menschliche Messungenauigkeiten sind nicht auszuschließen“, sagte Bauer: „Wir müssen jetzt so schnell wie möglich auf die moderne Technik umsteigen und wie am Flughafen 3D-Scanner nutzen. Wir können die Körpermaße der Springer scannen und wir können sie anschließend in den Anzügen scannen.

„Es war eine bewusste Handlung, und folglich ist es Betrug“

Kurzfristig gehe es auch um das Vertrauen in ein faires Saisonfinale. Noch bis Ende März läuft der Weltcup, es seien Schnellmaßnahmen möglich. „Mein Vorschlag: Wir lassen pro Springer nur noch einen Anzug zu und prüfen diesen auf Herz und Nieren“, sagte Bauer: „30 Minuten vor Wettkampfbeginn werden die Anzüge ausgegeben und unmittelbar nach dem Springen wieder in die Obhut der Fis eingezogen. Das müssten aber höhere Fis-Instanzen noch beschließen.“

Am Samstag war der Skandal durch belastende Videos aufgekommen, sie zeigten die Arbeit an den Anzügen. Am Sonntag gab Norwegens Sportdirektor Jan-Erik Aalbu den Betrug zu, beteuerte aber – ebenso wie Lindvik und Forfang –, nichts davon gewusst zu haben. Trainer Magnus Brevig wurde suspendiert. „Was wir getan haben, ist, die Anzüge so zu manipulieren oder zu modifizieren, dass sie gegen die Regeln verstoßen“, sagte Brevig, „es war eine bewusste Handlung, und folglich ist es Betrug.“

Deutschlands ehemaliger Vierschanzentournee-Sieger Sven Hannawald bezweifelt, dass die Athleten nichts von den Manipulationen wussten. „Ein Springer in einer der sensibelsten Sportarten merkt nicht, dass sich ein Anzug steifer anfühlt? Dann weiß ich nicht, was mit dem los ist“, sagte er bei RTL. Wenn nun nicht rigoros gehandelt werde, fürchte er um die Zukunft seines Sports.