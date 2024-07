Der Rechtsstreit zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und seinem Spieler Anwar El Ghazi geht weiter. Nachdem das Arbeitsgericht Mainz einer Klage des Spielers gegen seine fristlose Kündigung stattgegeben und den Verein verurteilt hatte, dessen Gehalt weiter zu zahlen, will der Vorstand nun zunächst letzteres verhindern. Nach SZ-Informationen hat Mainz 05 bei dem Gericht eine sogenannte „Vollstreckungsabwehrklage“ eingereicht. Der Verein will auf diesem Weg erreichen, dass er an El Ghazi vorläufig doch nicht jene 1,5 Millionen Euro an Gehältern und Bonuszahlungen leisten muss, die diesem vom Gericht zugesprochen worden waren.