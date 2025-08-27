Man sieht sich auch in Spanien immer zweimal im Leben, mindestens. Zum Beispiel: der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger, 32, und der spanische Schiedsrichter Ricardo de Burgos Bengoetxea, 39. Am vergangenen Sonntag trafen sie wieder aufeinander beim Punktspiel zwischen Real Oviedo und Real Madrid (0:3), im Estadio Carlos Tartiere der asturischen Hauptstadt. Es war das erste Pflichtspiel Rüdigers auf spanischem Boden seit dem denkwürdigen Finale um den spanischen Königspokal, in dessen Folge Rüdiger für sechs Partien gesperrt wurde. Wegen eines Angriffs auf den Referee. Auf Ricardo de Burgos Bengoetxea.
Nationalspieler Antonio Rüdiger„Das war ein großer Fehler“
Nach der Sperre wegen eines Ausrasters im spanischen Pokalfinale kehrt Antonio Rüdiger mit selbstkritischen Tönen zum DFB zurück. Er räumt ein, er habe „Grenzen klar überschritten“.
Von Javier Cáceres und Christof Kneer
