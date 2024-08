Der Fußballer Antonio Nusa, in Norwegen geboren und Sohn eines Nigerianers und einer Norwegerin, hat bereits eine bemerkenswerte Frühphase seiner Karriere hingelegt. Mit 16 debütierte er sowohl in der norwegischen ersten Liga (bei Stabæk Fotball) als auch in der belgischen (beim FC Brügge), mit 17 in der Champions League, mit 18 in Norwegens Nationalteam – und am Samstag nun mit 19 Jahren in der Bundesliga.