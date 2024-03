Von Christof Kneer, Stuttgart

Waldemar Anton wird nicht bis Donnerstag warten müssen, aber er wird so tun, als müsste er. Am Donnerstag wird der Bundestrainer Julian Nagelsmann das erste Länderspiel-Aufgebot des Jahres veröffentlichen, das gleichzeitig das letzte Länderspiel-Aufgebot vor der Europameisterschaft sein wird. Diese Konstellation wäre normalerweise schon ausreichend, um das Land in eine gewisse Erregtheit zu versetzen, aber einige aktuelle Umstände tragen dazu bei, dass die Spannung kaum mehr auszuhalten ist.