Transfer in der Premier LeagueManCity holt Antoine Semenyo für knapp 72 Millionen Euro

Antoine Semenyo hat für Bournemouth bisher zehn Saisontore erzielt.
Antoine Semenyo hat für Bournemouth bisher zehn Saisontore erzielt. (Foto: Anthony Hanc/Shutterstock/Imago)

Für den ghanaischen Nationalspieler aus Bournemouth legt der Guardiola-Klub eine riesige Summe hin.

Manchester City hat Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth für eine hohe zweistellige Millionensumme verpflichtet. Der in London geborene Fußball-Nationalspieler Ghanas unterschrieb einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre. Medienberichten zufolge bezahlt Man City für den 26-Jährigen eine Ablösesumme von umgerechnet knapp 72 Millionen Euro (62,5 Millionen Pfund). Bournemouth teilte mit, es handle sich um eine Rekordsumme für den Klub, ohne Zahlen zu nennen.

In der vergangenen Saison war Semenyo mit elf Premier-League-Toren maßgeblich am Klassenverbleib des AFC Bournemouth beteiligt. In dieser Spielzeit erzielte der Angreifer bereits zehn Treffer und lieferte drei Torvorlagen. Sein letztes Tor für Bournemouth war der Siegtreffer in der Nachspielzeit beim 3:2 gegen Tottenham Hotspur.

Während der derzeitige Tabellen-15. einen seiner Leistungsträger verliert, hofft Man City, mit Semenyo seine Chancen auf Titel zu verbessern. In der Premier League ist der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter FC Arsenal nach zuletzt drei Unentschieden schon auf sechs Punkte gestiegen.

„City ist in einer großartigen Position“, wurde Semenyo auf der Vereinswebsite zitiert. „Sie sind noch in vier Wettbewerben vertreten. Ich bin wirklich überzeugt, dass ich dem Team dabei helfen kann, eine starke zweite Saisonhälfte zu spielen.“

