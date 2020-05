Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) nimmt ihre standardmäßigen Urin- und Blutkontrollen im Training und Wettkampf wieder auf. Bereits am Wochenende wurden Kontrollen in den Fußball-Bundesligen vorgenommen, teilte die Nada mit. Zuvor hatte die Agentur knapp zwei Monate lang das Kontrollsystem heruntergefahren. Nun will sie alle Möglichkeiten ausschöpfen, "um auch den Zeitraum ohne herkömmliche Kontrollen genau zu untersuchen". Die Analytik biete dabei durchaus Möglichkeiten, um abweichende Entwicklungen zu erkennen, etwa durch Vergleiche mit dem biologischen Athletenpass und der Re-Analyse langzeitgelagerter Proben. Zugleich verfolge die Nada weiter ein Pilotprojekt zur Untersuchung getrockneter Bluttropfen. Dieses wurde im März gestartet, um saubere Athleten während der Pandemie zu unterstützen. An der Aktion nehmen Sportler teil, die unter anderem zum Perspektivkader für Olympia 2021 gehörten. Außerdem habe die Agentur weitere Möglichkeiten, hieß es. Spezielle Teams führen die Ermittlungen fort, verstärken das professionelle Monitoring und folgen allen Hinweisen, die bei der Nada über das Whistleblower-System ("Sprich's an") eingehen.