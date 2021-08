Anthony Modeste:Die Genesung eines Mittelstürmers

Von Philipp Selldorf, Köln

Die Vormittagssonne hätte nirgendwo schöner strahlen können als am Dienstag im Franz-Kremer-Stadion im Kölner Grüngürtel, aber Anthony Modeste machte nicht den Eindruck, als ob ihm deswegen die Arbeit ganz besonderen Spaß machen würde. Bei den taktischen Übungen erfüllte er mäßig engagiert seine Pflicht, beim Spiel auf halbem Feld wirkte er vorwiegend am Rande mit. Die 500 Besucher auf der Tribüne hatten eventuell mehr erwartet von dem Mann, den die Fachpresse zuletzt nach seinen Treffern gegen Hertha BSC und beim FC Bayern als übermenschliches Phänomen gedeutet hatte - von "Wiedergeburt" bis "Auferstehung" war die Rede.

Man sagt in Köln, dass Modeste nicht zu der Sorte Fußballer gehört, die sich auf jedes Training freuen wie damals auf ihren ersten Schultag; der Trainer Peter Stöger pflegte ihm deswegen früher gelegentlich private Freistunden einzuräumen. Geschadet hat das weder dem Spieler noch seinem großzügigen Lehrer oder dem FC: In seinen ersten beiden Jahren am Rhein bestritt Modeste 68 Bundesligaspiele, 67 von Anfang an.

Die Modeste-Geschichte schien geradewegs auf zwei zähe Abschiedsjahre zuzulaufen

Seitdem sind sechs Jahre vergangen, seinen 33. Geburtstag hat Anthony Modeste inzwischen auch schon eine Weile hinter sich, und möglicherweise gab es an jenem 14. April 2021 nicht allzu viel zu lachen in seinem Haushalt. In der Rückrunde der vorigen Saison stand er als Leihgabe der Kölner im Dienst des französischen Erstligisten AS St. Etienne, dem Klub, bei dem auch sein verstorbener Vater Guy gespielt hatte, was das Engagement für ihn angeblich zu einer emotionalen Sache machte. Aber die Hoffnungen der FC-Verantwortlichen, der Exkurs in die Heimat werde der Seele des zuletzt chronisch torlosen und somit kreuzunglücklichen Mittelstürmers guttun (und nebenbei auch seinem Marktwert), erfüllten sich nicht. Es blieb bei einer Handvoll Einsätze, ein Tor gelang ihm nicht, zum Schluss war er wochenlang verletzt. Im Sommer kehrte er zurück zu seinem alten Arbeitgeber, von dem er noch bis 2023 ein Jahresgehalt von je drei Millionen Euro beanspruchen darf. Dieser Lohn wurde ihm Ende 2018 im Überschwang nach seiner Rückkehr aus China gewährt, jetzt hat der Klub schwer daran zu tragen.

Die Modeste-Geschichte schien geradewegs auf zwei beiderseits zähe Abschiedsjahre hinauszulaufen, bevor sie nun jene Wende nahm, die als Wunder bestaunt wird - auch wenn sie in Wahrheit lediglich eine dieser immer wiederkehrenden, irdischen Mittelstürmer-Genesungen erzählt. Der Themenwechsel begann damit, dass im Sommer der ambitionierte Trainer Steffen Baumgart die Arbeit in Köln aufnahm. Zu den vielen Vorsätzen, die der stets tatkräftige Mann mitbrachte, gehörte auch ein Renovierungsplan für den verhinderten Torjäger. Nicht alle führenden Köpfe im Klub waren überzeugt, dass der Trainer damit Erfolg haben würde. Aber sie waren froh, dass er es versuchte, und auch Anthony Modeste registrierte die Unterstützung.

Der FC unterhält zwei hochbezahlte Stürmer - bei denen unklar ist, was sie einbringen

Er habe "viel gearbeitet in der Sommerpause", berichtete der Franzose nach dem Spiel in München, und bevor ihn jemand fragen konnte, wie das denn passieren konnte, erklärte er: "Wenn du einen Trainer hast, der hinter dir steht, macht das vieles einfacher." In München war er nicht nur als Torschütze und Vorlagengeber, sondern auch als Mit-Spieler aufgefallen, womit er seine gute Leistung vom ersten Liga-Wochenende umfangreich bestätigte. Wer möchte, der liest bereits einen Trend in dieser Zwei-Spiele-Serie. "Das tut uns allen gut' sowohl denen auf dem Platz als auch denen daneben", freut sich Sportchef Jörg Jakobs, der froh darüber ist, wenn er sich ein paar Sorgen weniger um die Sturmbesetzung machen muss. In Modeste und Sebastian Andersson unterhält der FC zwar zwei hoch bezahlte Spezialisten für den Strafraum, aber auch zwei ungewisse Kandidaten. Andersson laboriert an einer Knieverletzung, Modeste an seinem Werdegang - bisher zumindest.

Unter Modestes trüber Stimmung hatte die Mannschaft während der vorigen Saison durchaus zu leiden. "Tony ist sehr emotional", sagt Jakobs und hofft, dass nun der gegenteilige Effekt eintritt: "Er kann mit seiner Art dazu beitragen, dass wir in der Spur bleiben."

Um Baumgarts immer wieder zitiertem Gebot der harten Arbeit zu genügen, müssen die Spieler tatsächlich - hart arbeiten. Dem einen oder anderen fällt das allmählich schmerzhaft auf. Für Modeste macht der Trainer keine Ausnahme, aber er verlangt auch nicht mehr, als der Spieler leisten kann. Modeste soll nicht jeden Gegner so zügig anlaufen wie sein 14 Jahre jüngerer Nebenmann Jan Thielmann oder der immer energische Florian Kainz. Doch er soll sich mindestens so viel bewegen, dass er bereit ist, wenn die Kollegen den Ball erobert haben. Seine Kilometerleistungen haben jetzt wieder Bundesliganiveau. "Reden ist die eine Sache", sagt Mitspieler Rafael Czichos, "aber so wie Tony arbeitet, das ist die andere Sache. Ich habe ihn noch nie so hart arbeiten sehen wie in dieser Vorbereitung." Das klingt wie ein Kompliment, und es ist auch so gemeint. Modeste ist trotzdem misstrauisch, ob das nicht gegen seine Künstlerehre geht, wie Czichos erzählt: "Wir scherzen immer in der Mannschaft: Tony ist so fit wie nie. Das hört er nicht so gerne."