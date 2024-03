Von Felix Haselsteiner

Es waren andere Zeiten, damals, als Anthony Kim seinen Sport auf den Kopf stellte. Die Jahre zwischen 2008 und 2012 sind in der Historie des Golfs markiert als die kurze Phase der Kim-Jahre, in denen die Welt einem unglaublich talentierten Spieler zu gehören schien, dem schlichtweg alles gelang. Kim gewann in diesen Jahren drei Turniere auf der PGA Tour, er spielte Rekordrunden beim Masters in Augusta und führte das US-Team zu einem Sieg beim Ryder Cup 2008. Er füllte das sportliche Vakuum, das Tiger Woods hinterließ, als er sich, von Verletzungen und privaten Skandalen gezeichnet, für einige Zeit zurückziehen musste.