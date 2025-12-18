Zum Hauptinhalt springen

Boxduell Joshua – PaulDer Kampf des Jahres – und es geht nicht mal um einen großen Titel

Das wird ein Spaß: Anthony Joshua (rechts) gilt gegen Jake Paul als glasklarer Favorit.
Das wird ein Spaß: Anthony Joshua (rechts) gilt gegen Jake Paul als glasklarer Favorit. (Foto: Marco Bello/Reuters)

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua boxt gegen den Influencer Jake Paul. Dabei geht es vor allem um Aufmerksamkeit, aber auch um die Frage, was geblieben ist von jenem Versprechen, das Joshua einst war.

Von Benedikt Warmbrunn

Manchmal steckt in einem einzigen Schlag im Boxen alles drin, Sieg, Niederlage, Aufstieg und Fall. An diesem Abend im April 2017 war es ein Aufwärtshaken, der alles entschied.

