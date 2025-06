Vorjahresfinalist Arminia Bielefeld ist im DFB-Pokal früh gefordert, Titelverteidiger VfB Stuttgart und Rekordsieger FC Bayern müssen hingegen auf ihren ersten Pokaleinsatz etwas länger warten. Laut der am Mittwoch veröffentlichten Ansetzung der ersten Runde empfängt Zweitliga-Aufsteiger Bielefeld bereits am Freitag, 15.August (20.45 Uhr, ZDF), den Bundesligisten Werder Bremen.

Auch Bayer Leverkusen muss gleich am ersten Abend beim Viertligisten SGSonnenhof Großaspach antreten. Borussia Dortmund reist zum brisanten Revierderby beim Drittligisten Rot-Weiss Essen am Montag 18. August (20.45 Uhr, ARD). Zwei weitere Topspiele der ersten Pokalrunde finden mit Verspätung statt, weil Stuttgart und die Bayern am 16.August den deutschen Supercup ausspielen.

Der VfB tritt deshalb im Pokal erst am Dienstag, 26.August (20.45 Uhr, ARD), beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig an. Die Bayern spielen am Mittwoch, 27.August (20.45 Uhr, ZDF), in Wiesbaden gegen den Drittligisten SV Wehen.