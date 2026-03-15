Wenn Anna-Lena Forster bei den Paralympics auf ihrem Monoski den Hang hinunterreitet, oft (aber nicht immer) der nächsten Medaille entgegen wie ein Cowboy dem Sonnenuntergang, dann stehen im Zielraum eine Menge Menschen, die sie dabei unterstützen. Bei manchen erkennt man das sofort, bei anderen erst, wenn man sich eine Weile dazu stellt.
Paralympics-Siegerin Anna-Lena ForsterLeidenschaft vom Bodensee, Hightech aus Berlin
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Am Anfang Jubel, am Ende Tränen: Skifahrerin Anna-Lena Forster ist die einzige deutsche Goldmedaillen-Gewinnerin bei den Paralympics. Das hat mit einem „Hennenstall“ auf dem Dorf zu tun, aber auch mit einem Pilotprojekt made in Germany.
Von Claudio Catuogno, Cortina d’Ampezzo
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