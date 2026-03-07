Zum Hauptinhalt springen

Paralympics in ItalienAnna-Lena Forster gewinnt die erste deutsche Goldmedaille

Rasante Fahrt auf der Tofana: Anna-Lena Forster auf dem Weg zum ersten Gold im ersten Rennen dieser Paralympics.
Rasante Fahrt auf der Tofana: Anna-Lena Forster auf dem Weg zum ersten Gold im ersten Rennen dieser Paralympics. Stoyan Nenov/Reuters
  • Anna-Lena Forster gewinnt die erste deutsche Goldmedaille bei den Paralympics in der Abfahrt der sitzenden Startklasse in Cortina d'Ampezzo.
  • Die Monoskifahrerin setzte sich in 1:25,79 Minuten mit fünf Hundertsteln Vorsprung vor der Spanierin Audrey Pascual Seco durch.
  • Für die 30-jährige Forster ist es die erste Goldmedaille in der Abfahrt und ihr insgesamt fünfter Paralympicssieg.
Die Monoskifahrerin aus Radolfzell siegt mit hauchdünnem Vorsprung in der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo. Es ist schon ihr fünfter Paralympics-Sieg.

Fahnenträgerin Anna-Lena Forster hat bei den Paralympischen Winterspielen in Italien für einen goldenen Start gesorgt. Die Monoskifahrerin gewann am ersten Tag der Wettbewerbe die Abfahrt der sitzenden Startklasse in Cortina d’Ampezzo und bescherte dem Team D einen perfekten Auftakt.

Forster setzte sich auf der aufgrund des Tauwetters schon leicht ramponierten Piste im Tofane Alpine Skiing Centre in 1:25,79 Minuten mit lediglich fünf Hundertstelsekunden Vorsprung vor ihrer spanischen Weltcup-Konkurrentin Audrey Pascual Seco durch. Die Chinesin Sitong Liu (+5,48 Sekunden) komplettierte das Podium.

Weltmeisterin und Mitfavoritin Barbara van Bergen stürzte als erste Starterin und landete im Fangnetz, konnte aber anschließend langsam in den Zielbereich fahren. Momoka Muraoka, Abfahrts-Siegerin bei den Spielen 2022 in Peking, verzichtete auf einen Start; die Japanerin war erst kürzlich nach einem Schlüsselbeinbruch ins Renngeschehen zurückgekehrt.

Für die 30-jährige Forster, die aus Radolfzell am Bodensee stammt, ist es die erste Goldmedaille in der Abfahrt, in Peking hatte sie Silber geholt. Insgesamt triumphierte sie bereits fünf Mal bei Winterspielen, inklusive Silber- und Bronzemedaillen steht ihr Medaillenkonto mittlerweile bei zehn.

Anna-Lena Forster, 30, kurz vor dem Start der Paralympics in Cortina.
Anna-Lena Forster, 30, kurz vor dem Start der Paralympics in Cortina. Philipp von Ditfurth/dpa

Forster fehlen damit noch zwei Paralympics-Siege, um mit der früheren Monoski-Dominatorin Anna Schaffelhuber gleichzuziehen. In Norditalien ist Forster für die Mannschaft des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) noch im Super-G, in der Super-Kombination, im Riesenslalom und in ihrer Paradedisziplin Slalom am Start.

Die weiteren deutschen alpinen Athletinnen und Athleten verzichteten auf einen Einsatz zum Auftakt der Entscheidungen in Cortina.

