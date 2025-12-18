Ann-Katrin Berger setzt ihre Laufbahn im Tor der deutschen Fußball -Nationalmannschaft fort. Das gab der Deutsche Fußball Bund ( DFB ) am Donnerstag bekannt. Bis zuletzt war offen gewesen, ob Berger auch weiterhin Spiele für die Auswahl bestreiten würde. Nun hat Bundestrainer Wück mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien Planungssicherheit.

„Es ist schon eine wichtige Entscheidung, die jetzt getroffen und im Hinblick auf die WM 2027 gefällt wird“, hatte Wück noch in dieser Woche dem kicker gesagt – und dabei abermals betont, wie gerne er mit Berger weitermachen würde: „Wir haben uns ausgetauscht und ihr eindeutig signalisiert, dass wir die Zusammenarbeit gern fortführen würden, wenn sie sich dafür bereit fühlt. Das waren Informationen, die sie mit einem Lächeln aufgenommen hat.“

Doch Berger hatte sich nach dem ernüchternden 0:3 im Nations League Finale gegen Spanien Anfang Dezember nochmals Bedenkzeit erbeten. Zuvor hatte sie angedeutet, dass sie sich eine Zukunft im DFB-Tor durchaus vorstellen könne: „Ich freue mich auf das nächste Jahr, um zu sehen, was in der Mannschaft steckt“, bekundete die 35-Jährige nach der Partie. Ein Gespräch mit Wück und Torwarttrainer Michael Fuchs hatte zunächst noch keine Entscheidung gebracht.

Für die Auswahl gab Berger 2020 ihr Debüt, seit den Olympischen Spielen 2024 ist sie die Nummer eins im DFB-Tor. Insgesamt absolvierte sie bislang 29 Länderspiele. Bei der Europameisterschaft in der Schweiz in diesem Sommer war die Elfmeterkillerin eine der Schlüsselspielerinnen für das Vorstoßen des Teams ins Halbfinale. Im Klubfußball ist sie für Gotham FC aktiv, mit dem Verein gewann Berger im November den Titel in der US-amerikanischen National Women's Soccer League (NWSL).

Nun nimmt sie mit dem WM-Turnier in zwei Jahren das nächste große Ziel ins Visier. In der Qualifikation ab März geht es gegen Slowenien, Norwegen und Österreich.